IDEMO! Srbija danas protiv Italije igra prvi meč na Evrobasketu

Košarkašice Srbije počinju pohod na novu evropsku medalju!

Evropsko prvenstvo počinje danas, naše devojke igraće u Valensiji, a prvi rival je uvek opasna Italija (18.00). Žreb je hteo da već prvog dana Srbija igra meč koji je praktično odrediti prvo mesto u Grupi B.

Borba

Prema viđenom u pripremnom periodu, ostali rivali Crna Gora i Grčka boriće se za treće mesto, osim ako ne bude nekih iznenađenja. Selektorka Marina Maljković raspolaže sa 14 košarkašica, a svaka od njih želi samo jedno: da igra na poslednjem meču ovog Evrobasekta.

- Znamo da je prva utakmica najteža, ali ući ćemo sa velikom borbenošću, kao i uvek. To nam je glavni cilj, da se borimo od prvog do 40. minuta, da pružimo što bolju igru i da pobedimo. Najjača strana će biti ta naša borbenost, to će nam najviše ići u korist - kaže Saša Čađo za sajt KSS.

Srbija uvek stremi najvišim dometima, sa prošlog Evropskog prvenstva vratili smo se sa bronzanom medaljom.

Osetile koševe

- Očekivanja su uvek velika, s obzirom na uspehe koje smo imali u prošlosti. Spremali smo se naporno, nadam se da će iz toga proisteći rezultat. Malo smo se oporavili od puta, osetili smo teren, koševe... Dvorana je prelepa, uslovi za igru su odlični. Nadam se da ćemo uživati u narednim danima.

Prvoplasirani timovi iz sve četiri grupe obezbediće direktan plasman u četvrtfinale (23. jun), dok će se drugoplasirane i trećeplasirane ekipe dva dana ranije (21. jun) boriti za mesto među osam najboljih.

Predrag Gajić