DAME KRENULE POBEDOM: Srbija posle velikog preokreta i produžetka savladala Italiju na startu Evropskog prvenstva

Srbija je počela petorkom Dabović, Crvendakić, Vasić, Bruks i Krajišnik.

Start utakmice pripao je reprezentaciji Italije, koja je vodila do sredine prvog perioda 6:4. Trojkom Bruks i poenima iz igre Srbija je povela u 7. minutu 16:10. Serijom dobrih odbrana i uspešnih realizacija, do kraja četvrtine, Italija je uspela da izjednači na 19:19.

Drugu četvrtinu Italija otvara trojkom. Reprezentativke Srbije pokušale su agresivnijom odbranom da stignu rezultat i preokrenu utakmicu, ali je Italija sjajnim šutem održavala svoju prednost. Na sredini druge četvrtine, Italija je vodila 29:25. Zandalasini je zadavala mnogo problema našim devojkama. Sa druge strane, Sonja Vasić bila je odlična i upravo njenom igrom, Srbija je uspela do odlaska na veliki odmor da bude rame uz rame sa reprezentativkama Italije. Na poluvremenu, Srbija – Italija 37:39.

foto: KSS

Počela je Srbija dobro, poenima Vasić i Crvendakić, Srbija je došla do prepoznatljive svoje igre. Do brzog trećeg faula stigla je naša najbolja igračica, Sonja Vasić, pa je selektorka Marina Maljković morala da kombinuje postavu koja je bila najraspoloženija u tom trenutku. U 28. minutu utakmice, Italija je stigla do osetljive prednosti (52:47) da bi do kraja trećeg perioda trojkom Ane Dabović Srbija smanjila na 52:57.

Srbija je u poslednjem periodu bila borbena i pokušala je presingom da stigne i prestigne Italiju. Probudila se Anderson ali je sjajna Romeo trojkom u 35. minutu vratila Italiju na +6 (58:64). Posle tajmauta, izabranice Marine Maljković trojkama Vasić i Brusk smanjile su prednost na 68:71. u 39. minutu Srbija je bila u minusu 5 poena, do kraja utakmice. Poenima Vasić, Srbija je smanjila na 70:74 na 50 sekundi do kraja utakmice. Presingom na 26 sekundi do kraja utakmice, Srbija je izjednačila na 74:74 i tako je utakmica otišla u produžetak.

foto: KSS

U produžetku ali i tokom utakmice videli smo nekoliko čudnih sudijskih odluka. Međutim, reprezentacija Srbije i devojke koje nose dres Srbije pokazale su još jednom da su psihički jake i da mogu da izdrže sve pritiske. Na kraju utakmice, velika pobeda Srbije.

SRBIJA: Vasić 27, Čađo, Jovanović 3, Bruks 14, Butulija, Crvendakić 7, Anderson 18, Dabović 7, Škorić 2, Janković, Dugalić, Krajišnik 8.

Italija: Keys 5, Romeo 8, Bestagno 12, Carangelo 12, Zandalasini 18, Pan 9, De Pretto, Andre 5, Cinili, Attura, Penna 3.

Srbija će se u drugom kolu sastati sa reprezentacijom Grčke koja je u prvom kolu poražena od Crne Gore 70:55. Utakmica će biti na programu u 12 časova.

Kurir sport / Kosarka 24