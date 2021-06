MARINA MALJKOVIĆ POSLE TRIJUMFA NAD CRNOM GOROM: Iz aviona se vidi šta je dobro, šta je loše

Selektorka Srbije Marina Maljković rekla je posle završetka grupne faze Evropskog prvenstva da je njen tim pokazao i dobre i loše strane.

Srbiju posle trijumfa nad Crnom Gorom očekuje pauza do srede, kada su na programu četvrtfinalne utakmice. Do tada će biti poznat i rival.

– Iz aviona se vidi šta je dobro, šta je loše. Ovo su utakmice gde to loše ne može da se ponavlja, gde nemaš prava na greške, gde moraš da radiš samo i iključivo to dobro i da se toga držiš „kao pijan plota“. Moramo da se držimo toga što je bilo dobro, da se na tome radi, da se na to fokusiramo. Da se na mnogo veći nivo podigne koncentracija, da bi to ostalo tako. Svih ovih godina, uvek je bilo na nama. Koga god da dobijemo, protiv koga da igramo, nikada ne pravimo kalkulacije. Niti ja, niti tim. Dobili smo 2015. Francusku koja je u tom trenutku bila deset puta jača, jer smo mi odradili posao kako treba. Prethodno smo u četvrtfinalu dobili i prejaku Tursku. Pa Australiju u Riju, jer smo mi krenuli kako treba. Pa isto tako i 2019, utakmicu za bronzu u Beogradu, koja je bila teška posle svega onoga sa Španijom. Pa smo opet mi dobro krenuli… Mi smo bitni! Od nas zavisi! To je ono na šta se oslanjamo i šta traba da nas raduje. Ako mi odradimo naše, da ne zavisimo ni od koga, možemo da imamo dobru priču.

Sve ovo se videlo u utakmici protiv Crne Gore.

– Sve to vidi. I po razultatu, i po svemu. Ne moraš da budeš košarkaški mnogo pametan, niti da poznaješ prilike. Vidiš po rezulatu. Kakav je bio u prvoj četvrtini, a kakav je u drugoj. Zna se šta je nama potrebno, koja je igra nama potrebna. Nama je izuzetno važno svih 12 igračica. Zna se da ja koristim dosta igračica u rotaciji. To je bio slučaj protiv Grčke, pa i sada. Tim je tim. Svih 12 igra i za sledeću utakmicu će biti tako. Sve su mi iste. Od prve do poslednje.

Sledeća utakmica je četvrtfinale. protivnik se još ne zna…

– Gledaćemo utakmice, pa ćemo videti šta i kako. Pripremićemo se, kao i uvek.

Kurir sport