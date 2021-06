MITAR O JOKIĆEVOM ODBIJANJU REPREZENTACIJE: Sve mu je oprošteno, može da propusti i ovo, a i naredno takmičenje!

Aleksandar Mitrović, najbolji strelac u istoriji naše fudbalske reprezentacije, prokomentarisao je odluku najboljeg košarkaša sveta Nikole Jokića da ovog leta ne igra za nacionalni tim Srbije.

Mitar ne krije da se divi uspesima srpskog košarkaša i ističe da mu ne zamera što je odbio poziv za reprezentaciju.

"To što je on uradio, nikad niko nije. A tek način na koji je primio to MVP priznanje, kao da je dobio neku nagradu u školi. Što se mene tiče, može da propusti i ovo, i sledeće takmičenje, sve mu je oprošteno. Ono što on radi, kao i Nole, je neverovatno", rekao je fudbaler Fulama u emisiji "AmiG Show".

