NISU ME HTELI GLUMAC DIKLIĆ I ČOVEK IZ PRVOG REDA: Tražili su da pošaljem gde sam i šta radio posle Partizana

Jednog je samo oslovio sa „čovek u prvom redu“, misleći na Dragana Todorića, dok je naveo i Bogdana Diklića, poznatog srpskog glumca.

„Prilikom dolaska u Partizan, predsednik kluba Ostoja Mijailović je bio odmah za to da dođem. Ipak, kao i svugde kada imate neku poziciju, ali nisu svi uvek bili za to da postanem trener Partizana. Bilo je nekih ljudi koji su tražili da pošaljem CV da znaju gde sam i šta sam radio. Jedan gospodin sedi u prvom redu, a drugi nije došao iz drugog razloga onaj glumac Bogdan Diklić, član Uprave Partizana. To je zatvorena informacija, to ćemo mu zapamtiti“, našalio se Obradović.

Bogdan Diklić foto: Zorana Jevtić

Kurir sport