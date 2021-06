SKOTI PIPEN ŠOKIRAO AMERIKU: Džordan je samo glumio, a Fil Džekson je RASISTA, setite se samo šta je uradio Kobiju Brajantu! VIDEO

Legendarni košarkaš Čikago Bulsa Skoti Pipen izneo je ozbiljne optužbe na račun bivšeg trenera Fila Džeksona.

Verovali ili ne, Pipen je najtrofejnijeg trenera NBA lige optužio za rasizam!

Pipen ističe da je Džekson pokazao da je rasista kada je 1994. godine na meču protiv Njujork Niksa dao poslednji šut Hrvatu Toniju Kukoču, a ne njemu koji je u tom momentu bio lider tima.

"Mislim da je to prosto, ako pogledajte ko je bio tada Toni Kukoč u Čikago Bulsima i ko je bio Skoti Pipen u Čikago Bulsima", rekao je za "Dan Patrik šou" Pipen.

"Ako znate da je Skoti Pipen bio sa Bulsima od 1987, da je izbacio Pistonse i svaki drugi tim preko koga smo morali da pređemo da bismo osvojili te tri titule… Da li biste dali Skotiju Pipenu jednu priliku da reši šut u poslednjoj sekundi kada Majkl Džordan nije tu? Mislim da je to bio rasistički potez. Nije nikakva tajna, samo čitajte između redova", ističe legenda Bulsa.

Šokirani voditelj je pitao Pipena da li je upravo za svog trenera rekao da je rasista, a Skoti je kao iz topa odgovorio:

"O, da! Nemam problem to da kažem."

"Zašto bi Toniju, rukiju, dao šut u poslednjoj sekundi, a mene stavljao na klupu. To vidim kao rasizam. To jeste bio tim Skotija Pipena. Skoti Pipen je bio na putu da bude MVP te godine, zar ne? OK onda, zašto biste ga stavili u poziciju da ne bude uspešan? Zašto ga ne biste stavili u poziciju da uspe?"

Pipen se nije tu zaustavio, nastavio je da kritikuje Džeksona.

"Napustio je Lejkerse i napisao knjigu o Kobiju, pa se ponovo vratio i trenirao ga. Dobro, ko bi još mogao to da uradi? Recite mi? Pa, on je trener, on zna sve tajne koje bi trebalo da ostanu u svlačionici."

Aludirao je na knjigu "Poslednja sezona" iz 2004. godine, u kojoj je Džekson pisao o tri prstena sa Lejkersima i otkrio da je bilo tenzije u svlačionici.

Džordanova "gluma" Pipen je izneo svoju verziju priče o čuvenom košu Stiva Kera u šestoj utakmici finala protiv Jute 1997. godine. Podsetimo, Džordan je na poslednjem tajm-autu rekao Keru da će mu dodati loptu, da bude spreman, a plejmejker Bulsa je odgovorio: "Kad je dobijem, biću spreman". Pipen tvrdi da je sve bila obična gluma. "To nije bila priča o tome šta ćemo mi da uradimo. To je bila priča za kamere. Da Džon Stokton nije zastao, verujte mi da bi (Džordan) šutnuo… Ali Džordan je tu pripremao svoj dokumentarac, jer je znao da kontroliše kamere. Razumeš engleski?", kaže Pipen i dodaje: "Sve te kamere koje su snimale, radile su u suštini za Majkla Džordana, ne za Čikago Bulse. To nije bilo prirodno rečeno. To je bilo vežbano".

