NE PITAJTE ME SVAKAKVA S**NJA! Pantera pitali o NOVCU, on im brutalno zapušio usta!

Doskorašnji bek Olimpije iz Milana i bivši član Crvene zvezde deo je Partizanovog velikog projekta nakon povratka Željka Obradovića na klupu.

U medijima i košarkaškoj javnosti bilo je dosta priče oko toga koliko će Panter zarađivati u Partizanu i kako su crno-beli uspeli da ga dovedu, a na društvenim mrežama se i ovih dana pojavljuju brojni komentari na tu temu.

Jedan koji je privukao pažnju bio je vezan za to kako američki košarkaši biraju klubove u Evropi i da li je glavni kriterijum novac ili kvalitetnije takmičenje, pa su i Panteru postavljali pitanja s tim u vezi.

''Stvarno me nije briga da pričam sa ljudima koje ne poznajem i zato me ne pitajte svakakva s**nja i ostavite me na miru'', napisao je Panter besno na Tviteru

Kurir sport