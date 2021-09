KAD NE MOGU DA ME PLJUJU TO RADE PO VESNI I FILIPU! Čović o porodici, Kaliniću, budžetu: Ne znaima me odakle Partizanu pare

"Daleko je od toga. Mnogo, mnogo niže je od toga. Taj transfer je zatresao region, jer je bilo prirodno da ako Nikola Kalinić odluči da se vrati u svoju zemlju da igra, da se vrati u Zvezdu. Svaki drugi klub ne bi bio prirodan, a bili su mnogi pritisci i finansijski izazovi", rekao je Čović za televiziju SportIN.

foto: Starsport©

Kalinić već od pripremnih utakmica pokazuje ono što je očekivano - da će biti ogromno pojačanje i da je odmah postao lider ekipe.

"Kalinić se vratio u Crvenu zvezdu, u kojoj se maksimalno afirmisao kao igrač, jer smo ga uzeli manje-više kao anonimusa. A, sad je vrlo prepoznatljiv i visoko kotiran igrač". Čović je govorio i o platama crveno-belih.

"Da vam kažem oko tih manipulacija sa parama. Crvena zvezda nema te pare. Nije ništa jeftino, ni 100.000, ni 500.000, ni milion. Ali daleko je od tih priča o 2,5 miliona i ostalih stvari. Nikad sebi neću dozvoliti da pitam odakle Partizanu pare i to me ne interesuje. Ali moram jasno da kažem da Crvenoj zvezdi moraju da se obezbede normalni finansijski uslovi. Ne volim reč 'moraju', ali afirmaciju ove zemlje radi u velikoj meri Zvezda. Ona ima najveći broj navijača. Kako se drugi snalaze za pare, ne interesuje me. Ali hoću da merim šta je merljivo, u kom rangu se takmičite, nije isto igrati Evroligu, Evrokup, FIBA Ligu šampiona. Napravite kriterijum, pa sada smo mi prvi, sutra će neko drugi biti prvi, pa ćete znati pravila igre", rekao je predsednik Zvezde.

Prvi čovek crveno-belih otkrio je i koliki je deficit kluba.

"Naš deficit nije 50, 60, 80 miliona evra. Sad je manji od tri miliona evra. Bilo je 17 utakmica na kojima smo gostovali, na 14 smo putovali čarterima. To nas je koštalo 750.000 evra. Tu imate deficit 500.000. Na sezonskim i dnevnim kartama planirali smo da zaradimo 1.750.000 evra, a ostvarili smo 35.000 evra. Recite zbog matematike 50.000. Tu vam je deficit 1.700.000, pa je to već 2,2 miliona deficita".

Čović se još jednom osvrnuo i na dug prema Saši Obradoviću.

"Doživeli smo i nešto što me je najviše pogodilo, iznenadilo i što nikad nisam mislio da će mi se dogoditi. Ogromno razočaranje smo doživeli sa Sašom Obradovićem. On nas direktno košta 650.000 evra. Promašaji iza kojih smo svi stali, a nije on pao s neba, već smo ga mi doveli. Znam ga i kao čoveka i kao igrača i to nisam očekivao. A tek nisam očekivao da će za nepuna četiri i po meseca, koliko je bio, naplatiti maltene ceo svoj ugovor. Ceo njegov ugovor bio je 750.000 evra, a on nam je preko BAT-a skinuo 650.000 evra. Ostalo je još 100.000 evra da to platimo i završimo. Skauting i dovođenje igrača podiglo je tu cifru na 1,5 miliona evra. Na sve to treba dodati i menadžerske provizije od 5 do 10 odsto, pa je jedan stručni štab otišao, došao drugi, a to morate da platite... Na taj način smo došli do deficita".

foto: Stefan Stojanović

Predsednik Zvezde je govorio i o budžetu.

"Naš budžet u ovoj godini je ukupno 7.000.000 evra. Pričamo u bruto iznosima. A naš budžet za prvi tim, kompletan stručni štab, fizioterapeute, doktore... je 5.400.000 evra. Obavezni budžet evroligaških timova od 7.000.000 evra biće uveden za sezonu 2022/23. Za sezonu 2021/22 je Evroliga zadržala 7.000.000 ukupnog budžeta, a 70 odsto da ide na prvi tim. To je sklopljeno i moguće je da će doći do određenih pomeranja, jer je to projekcija sa centrom. Ako bude malo skuplje izaći će malo preko 5,4 miliona".

Čović je podsetio da još nije ušao u proces kandidature za novi mandat predsednika Crvene zvezde.

"Da ne bismo mistifikovali stvari, ništa nije vezano za nezadovoljstvo, na šta nemam pravo jer smo od 2011. osvojili 17 trofeja. Jedino što imam takve zdravstene probleme da razmišljam i konsultujem se sa doktorima da li ću to moći da iznesem, jer sam kroz ovih nekoliko meseci izgubio i kilažu i energiju, a i zdravstveno moram da se potpuno stabilizujem".

Takođe, osvrnuo se i na povlačenje svog sina Filipa Čovića iz košarke. Plejmejker FMP-a završio jer karijeru minulog proleća.

"Nije lako prošao, jedan od ključnih razloga je to što ima prezime Čović i jer sam mu ja otac. I oni koji meni ne mogu ništa pljuvali su po mojoj porodici, ženi, sinu...

foto: Saša Pavlić

Ništa se ovde ne događa slučajno. Mnogi su bili nagrađivani za to, plaćani. Kad smo seli rekao mi je da neće da igra, a ja sam rekao da se ne slažem i da je vrlo kvalitetan igrač. A imam pravo da pohvalim sina, jer sam mu bio jedan od najvećih kritičara. Nekad sam ga toliko kritikovao da sam prelazio granicu, pa smo doživljavali i da prekidamo nedeljni ručak zbog tih kritika. On nikad ništa nije dobio na protekciju, kao ni njegovi majka i otac. Rekao sam mu da ima prostora da igra još dve-tri godine i nije hteo da me posluša, nisam hteo da mu vršim pritisak, jer znam šta znači da nekoga naterate da igra, a da se njemu ne igra. Prekinuo je, sad su pred njim nove oblasti, videćemo koliko će se baviti košarkom, a koliko poslovima u firmi. Nažalost, otišao je iz košarke".

foto: Saša Pavlić

Čovićeva želja je da njegov sin postane trener, ali za to su sada mali izgledi.

"Moja je želja i voleo sam da Filip počne da radi trenerski posao. Na osnovu mog dugogodišnjeg rada u košarci video sam da ima taj osećaj, ali to ne dolazi u obzir. Njemu je košarka kada je igrački i trenerski deo potpuno otišla iz života"

Kurir sport