OSTOJA "ZAVIJENO" ODGOVORIO ČOVIĆU: Da li se mi pojačavamo "avionima, kamionima ili milionima", to je naša unutrašnja stvar! VIDEO

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović obišao je pripreme košarkaša ovog kluba na Zlatiboru, a u obraćanju za klupsku televiziju crno-belih izneo je nekoliko zanimljivih zapažanja.

Mijailović je izjavio kako mu smeta što pojedini komentarišu pojačanja njegovog tima, a poslednji u nizu bio je trener Armanija Etore Mesina.

- Ovih dana pojedini evropski treneri, sportski radnici, iznose sarkastične komentare o nama. Partizan nikoga nije komentarisao, niti nas zanima koga ti klubovi dovode. Mi smo se bavili našim klubom. Željkov autoritet u svetu košarke i znanje Zorana Savića i kao agenta i kao sportskog direktora, pomogli su nam da napravimo dobre i kvalitetne ugovore. Ali komentari na svaki dolazak koji su upućeni Partizanu su sportski neprimereni - smatra Mijailović.

Iako nije javno przvao Crvenu zvezdu, jasno je da Mijailoviću smetaju i "otrovne strelice" iz komšiluka koje su stigle u danima kada je doveden Kevin Panter.

- Još nismo ni počeli da treniramo, a bili smo napadani od strane predsednika klubova. Da li se mi pojačavamo "avionima, kamionima ili milionima", to je naša unutrašnja stvar. To nije sportski ni pitati ni komentarisati. Ranije sam grešio i olako ulazio u polemike sa rivalima, a sa Zoranom Savićem sam se dogovorio da više nećemo da se bavimo drugima, niti odgovarati nekome. Nećemo upadati u njihove paukove mreže, a naravno da ćemo se braniti kada nas napadaju - napominje Mijailović.

Predsednik crno-belih je još jednom doveo u kontekst večitog rivala.

- To što smo mi potpisali mlade igrače od kojih će možda za godinu dana uz dobru sezonu nekoliko njih završiti možda s dobrim ugovorima u NBA, u velikoj meri su, da tako kažem, ušli u džep pojedinim interesnim grupama koji se ponose svojim sistemima veštačkim tvorevinama koje su napravili. A to je Partizanov posao koji je radio do pre pet-šest godina. Poremećajem sistema Partizana toga više nema, ali videli ste da može da se sve postavi na noge za par meseci. Dovodimo igrače, radimo na tome da sezona počne kako treba. Ovi momci sa Željkom ne treba da imaju teret moranja - poručio je Ostoja Mijailović.

