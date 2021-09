"IZNERVIRAO SE, POLUDEO JE!" Sretenović za Kurir: Pukla guma na Rađinom Poršeu... Spakovao sam se i čekao da me Duda pošalje kući

Između ostalih, oglasili su se brojni košarkaši koji su tokom karijera radili sa Dudom, a za Kurir je govorio jedan - Zoran Sretenović.

Sretenović je sa Ivkovićem i reprezentacijom Jugoslavije stigao do zlata na Evropskim prvenstvima u Rimu 1991. i Atini 1995. godine, a u razgovoru za Kurir je istakao da posebno pamti način na koji je Duda pripremio ekipu za prvenstvo u Grčkoj.

- U Rimu smo 1991. godine prvi put radili zajedno, Atina je bila nešto posebno... Ali ne bih počeo odatle već od sankcija prema našoj zemlji 1992. godine. Duda je mnogo truda uložio, organizovao je turnire i utakmice po Grčkoj, tražio slobodne termine, vukao reprezentaciju samo da bi bili što uigraniji i da bi, kada ukinu sankcije, krenuli na to takmičenje. To nam je dosta pomoglo za Atinu 1995. godine - rekao je Sretenović za Kurir i dodao:

- O takvom čoveku mogu da kažem samo moje utiske. Bio je sve za igrače. Roditelj, najbolji drugar i strogi trener. Nije bilo, po mom shvatanju, igrača u reprezentaciji koji je mogao da kaže nešto ružno protiv Dude. Psihologija koju je prenosio na igrače, mangupluk sa Crvenog Krsta, iz starog Beograda... Mislim da su to stvari kojima je najviše doneo reprezentaciji, a pritom, normalno da ne umanjujem njegovo stručno znanje.

foto: Nebojša Mandić Kurir

Sretenović se prisetio i žurke u kući Žarka Paspalja u Atini pred prvenstvo 1995, ali rado se seća priče iz prestonice Italije četiri godine ranije, iako tada nije bilo uopšte prijatno.

- Ima uvek anegdota kada se spomene Duda. Stalno mi je u glavi situacija iz 1991. godine u Rimu gde sam prvi put pozvan u reprezentaciju. Bio sam novajlija, a cela situacija pokazuje kakav je bio psiholog i koliko je znao kada i šta treba da uradi. Imali smo dva slobodna dana na prvenstvu, a pošto je Dino Rađa je tada igrao u Rimu za Virtus, posle večere smo išli kod njega u kuću. On je baš kupio novog Poršea pa smo otišli da se provozamo, ali nam je u povratku pukla guma. Dok smo je zamenili prošlo je dosta vremena pa smo kasnili u hotel. Tamo nas je na recepciji čekao fizioterapeut reprezentacije i sav uznemiren rekao: Duda je proveravao i video da vas nema! Iznervirao se, poludeo je!

Brzo je Sretenović završio priču koju odlično pamti.

- Ja znam da Draženu Petroviću nije dozvoljavao da kasni na pripreme, pa šta sam ja kao nov i mlad igrač mogao da očekujem? Mislio sam da će me poslati kući. Otišao sam u sobu, spakovao sam torbe i nisam mogao da zaspim celu noć. Ujutru sam bio prvi na recepciji, čekao sam Dudu da se izvinim za sinoć. Međutim, kada je došao, nije hteo ni da me sasluša, poslao me je na doručak i rekao mi da posle imamo sastanak. Na sastanku mi je rekao da takve stvari ne smeju da se ponavljaju i da to nije pristup kakav nam treba - zaključio je Zoran Sretenović za Kurir.

Kurir sport/Aleksandar Knežević