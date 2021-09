SPANULIS ZAVRŠIO KARIJERU! Legenda rekla zbogom košarci: Mnogima sam bio INSPIRACIJA!

Spanulis je najveći deo svoje karijere proveo u Olimpijakosu, gde je bio 11 godina i iz čijeg dresa se oprostio od košarke. Prethodno je igrao za AEL, Marusi, Panatinaikos, Hjuston.

"Imao sam dugo putovanje u košarci. Mnogo sam naučio, iskusio sam momente koje nisam mogao ni da zamislim. Stekao sam porodicu, ali zaista sve što sam doživeo zaista je bilo nezamislivo. Neki od tih momenata koje sam doživeo doveli su do toga da izgubim kosu“, rekao je Spanulis.

Zna da e ponekad bio težak za saradnju.

„Nisam uvek bio najbolji saigrač, bio sam veoma težak za sardanju nekada. Bio sam grub sa saigračima. Ali, razgovarao sam sa njima i znaju da je to uvek bilo za dobrobit tima. Mislim da sam bio inspiracija mnogima da nikada ne odustanu i da nadmaše sopstvena očekivanja“, nastavio je legendarni košarkaš.

Olimpijakos ima posebnop mesto u njegovom srcu.

„Igrao sam za Marusi, Panatinaikos, u NBA, ponovo PAO, ali Olimpijakos je bio moja Itaka. Želim da se zahvalim predsednicima, imali smo svoje momente, dobre i loše, ali uvek smo bili na istoj strani, moji treneri, moji saigrači i moja porodica, brat i majka“, objasnio je Spanulis.

Prezadovoljan je svime što je postigao u bogatoj karijeri.

„Mnogo puta sam čuo da se sportisti posle karijere suoče sa depresijom. Mislim da imam mnogo iskustva i da sam time blagosloven. Verujem da sam uradio sve. Borio sam se sa povredama, pokušao sam još jednom da se vratim, ali to je bilo to. Tu sam pred vama, nemam nikakve beleške za ono što želim da kažem, pričam iz srca kao što sam to uvek radio“, završio je Spanulis.

