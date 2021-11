ČOVIĆ PROKOMENTARISAO POTEZ TRENERA PARTIZANA: Znam da Željko ima posebna osećanja za ime Vesna!

Prvi čovek Košarkaškog kluba Crvena zvezda, Nebojša Čović, prokomentarisao je gest koji je trener Partizana Željko Obradović napravio na utakmice protiv FMP u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Trener crno-belih burno je reagovao u mementu kada je jedan deo navijača Partizana tokom meča skandirao uvrede na račun supruge Nebojše Čovića.

Vidno iznerviran, Željko je ustao sa klupe, okrenuo se ka tom delu tribina i jasno im stavio do znanja da prestanu sa vređanjem. Nakon toga više se nije čulo slično skandiranje.

Potez popularnog Žoca prokomentarisao je u emisiji "Jutro" na TV Prva Nebojša Čović:

"Juče je posledica prekjuče, a prekjuče je posledica unazad 10 godina. Svaki minut, svaki sat, svakih sedam dana, pa u krug, bave se diskreditacijom svega onoga što smo uradili. Prvo je urađen kukavički potez, Dalas Mur je to rekao, a ni ne zna o čemu se radi. On je priznao da je bio instruisan, jer je rekao 'kako su mu rekli to je mala Zvezda', a napravio je problem između tri kluba. Ko stoji iza toga, naravno – klub. To što je Željko uradio gestikulacijom je u redu. Gledao sam taj snimak i od spreda i od pozadi. Nekad je važno videti i lice tog čoveka. Znam da Željko ima posebna osećanja za ime Vesna", kaže Čović i dodaje:

"Nisam bio na utakmici, bio sam u Petrovaradinu na utakmici ŽKK Zvezda. Ali su objavili njihovi mediji da sam ja bio na utakmici. To nije bilo tačno i zvao sam da se to demantuje, što nije učinjeno. Ovo je bila smišljena provokacija pred 'večiti' derbi sledeće nedelje između Zvezde i Partizana. Radi se o iskompleksiranoj i bolesnoj budali, ali neću reći ime ko to radi i ko to smišlja. Mi smo partneri u regionalnoj ABA ligi, ali ako partner partnera vređa, onda to nije dobro. I Zvezda ima navijače, znate. Mi smo pobegli od politike, a za druge klubove to ne može da se kaže".

Kurir sport