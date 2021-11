ŠOKANTNE TVRDNJE NEBOJŠE ČOVIĆA: U ABA ligi su se pojavile PRLJAVE PARE koje imaju veze sa DROGOM!

Nebojša Čović, prvi čovek KK Crvena zvezda, u emisiji "Jutro" na TV Prva govorio je o promenama u organizaciji Evrolige, ali i aktuelnim dešavanjima u reginoalnom takmičenju.

Čović je bez dlake na jeziku pričao o problemima u uređenju ABA lige.

"Jedan deo sudija iz Slovenije izdigao se iznad ABA lige. Ta liga je postala specifična po tome, a za to snosi odgovosnost Evroliga, da je jedinstvena da prvak ne ulazi u Evroligu, već putem 'vajld-karda'. Učesnici plej-ofa, Igokea i Mornar iz Bara, ne igraju u Evrokupu, a sedmi tim ABA lige može. Rukovodstvo lige je napravilo to i izgubili smo ugovor. Napravljeno je to na relaciji Zvezda-Budućnost. Nama su spremali doček za Novu godinu, a Veljović nam je navodno garantovao bezbednost, pa nismo otišli", kaže Čović.

Prvi čovek crveno-belih otkriva da se u ABA ligi pojavio novac krajnje sumnjivog porekla

"Pojavljuju se pare koje su prljave, imaju veze sa drogom i javnim finansijama. Mi nemamo problem da obavestimo javnost o našim finansijama, jer smo mi javno udruženje. Ti koji nam govore da smo 'državni projekat', neka pogledaju sebe. Neka nas pobede na terenu, ali neka bude sve regularno", zaključio je Čović.

