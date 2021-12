PROMENA DOMAĆINSTVA: FMP igra u utorak uveče protiv Splita u ABA ligi

Kako je danas saopšteno iz FMP-a, zbog složenog rasporeda, neugodnog putovanja i loših vremenski uslova, ekipa iz Hrvatske predložila je da posle nedeljne utakmice sa Megom ostane u Beogradu.

Utakmica je zakazana za utorak od 20 časova.

FMP u duel ulazi posle pobede protiv Borca u Čačku u petak uveče.

"Posle utakmice u Čačku imamo prvi put narednu utakmicu u kratkom roku, samo tri dana kasnije. Na inicijativu Splita, a na naše ;razumevanje, došli smo do dobrog dogovora da zamenimo ;domaćinstvo i da se utakmica igra u utorak. To je ekipa koja ima ;izuzetan karakter i čvrstinu, a to su pokazali i na poslednjoj utakmici", rekao je trener FMP-a Nenad Stefanović.

On je dodao da očekuje težak meč pošto je Split navikao na ritam utakmica od dve ili tri u toku nedelje.

"Mi ćemo videti kako će naša ekipa da reaguje. Spremaćemo se kao i uvek i probati da odigramo najbolju utakmicu pa ćemo videti gde će nas to odvesti. Probaćemo da se oporavimo na najbolji način, da nastavimo seriju dobrih rezultata", dodao je trener.

Košarkaš FMP-a Nikola Šaranović rekao je da očekuje reakciju Splita posle tri uzastopna poraza u ligi.

"To je spoj mladosti i iskustva sa odličnim šuterima, ali isto tako sa jakom unutrašnjom linijom. Svakako imamo veliko poštovanje prema njima, ali očekujem da će naš teren biti odbranjen ukoliko odigramo našu igru u odbrani i u napadu", naveo je on.

Posle 11 kola u regionalnom takmičenju FMP ima devet pobeda i dva poraza na trećem mestu na tabeli, a Split je poslednji sa dve pobede i devet poraza.

Beta