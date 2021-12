NEVEROVATAN TRIJUMF BARSELONE: Španci na krilima navijača nadoknadili 20 poena minusa protiv Uniksa i slavili posle produžetka

Košarkaši Barselone savladali su u derbiju 17. kola Evrolige Uniks posle produžetka 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15).

Španski tim je zadržao prvo mesto na tabeli sa učinkom 15-2. Uniks je sada sedmi sa 10-7.

Bio je ovo neverovatan meč u "Blaugrani". Uniks je vodio gotovo ceo meč, išao i do 20 poena prednosti. Šest minuta pre kraja gosti su vodili 15 poena prednosti i praktično svi su u Barseloni već digli ruke. Međutim, tada je publika počela da navija i da svoje igrače bodri do neverovatnog preokreta. Barselona je u poslednjim minutama stigla do produžetka, a zatim u dodatnih pet minuta imala sigurnije ruke.

Nikola Mirotić je postigao 28 poena, Kajl Kuric 24, Rokas Jokubaitis 15 poena. U gostujućem timu Lorenco Braun je postigao 27 poena, Džon Braun 21, Ajzea Kana 20.

Barselona u narednom kolu gostuje Baskoniji, a Uniks dočekuje Efes.

