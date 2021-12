EKSPOZE NEBOJŠE ČOVIĆA: Predsednik Crvene zvezde o čuvenim i novim imenima u klubu, budžetu i budućnosti

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Poštovani članovi Skupštine, dragi Zvezdaši. Na početku ne mogu da ne izrazim veliko zadovoljstvo što Vas vidim u ovolikom broju, nikada KK Crvena zvezda nije imao ovako veliki saziv Skupštine, sačinjen od ljudi, koji su moram da kažem bez imalo razmišljanja i premišljanja pristali da budu deo ovog izuzetno važnog tela.

Vaše DA vidim kao svojevrsno priznanje svemu što smo uradili u poslednjih 10 godina, i naše ideje šta želimo da uradimo u budućnosti. Konačno, i kao prepoznavanje trenutka i opšteg ambijenta u kome radimo i Vašu želju da budete deo Zvezdine porodice kao ljudi koji su ostvareni u svojim poslovima, kao javne ličnosti i ljudi koji nikada nisu krili da vole Crvenu zvezdu i crveno belu boju. Zahvaljujem se na tome, jer ovakva Skupština koje je najbrojnija u svojoj istoriji i koja je ispunjena kvalitetnim ljudima, predstavlja i svojevrsnu snažnu izjavu svima, šta je danas KK Crvena zvezda, klub koji je iako to mnogi zlonamerni žele rado da zaborave doneo košarku na ove prostore. Veličinu našeg kluba određivali su ljudi,a ne cigle i zidine Kalemegdana ma koliko on bio istorija i bio atraktivan. Već dela ljudi poput Nebojše Popovića, Bore Stankovića, Srđe Kalembera, Geca… i hiljada drugih od kojih su mnogi i večeras tu sa nama. To nije samo priznanje već i obaveza.

foto: Zorana Jevtić

Pred nama su novogodišnji praznici, dani kada se svode računi u jednoj kalendarskoj godini, koja je za Crvenu zvezdu i ovoga puta bila uspešna.

Osvojili smo triplu krunu, uspeli da se izborimo sa Koronom, oformimo jak sastav za tekuću sezonu i uradimo mnogo toga što je sada već nešto što se “podrazumeva” u Crvenoj zvezdi.

I to je nešto što je možda i najveći uspeh u prethodnih 10 godina uz sve podatke, cifre, transfere, reprezentativce, velike posete, pobede i pehare… da se nešto što se ranije smatralo neverovatnim uspehom, danas gleda kao “normalno” i “obično”.

Neću u ovom uvodnom delu biti opširan, puno smo govorili u prethodnim godinama, i što je još važnije to opravdali radom I delima.

KK Crvena zvezda u prethodnih 10 godina prešla put od kluba koji je bio na ivici egzistencije sa 4 igrača i bez mlađih selekcija, do prepoznatljivog brenda koji je redovni učesnik Evrolige, osvajač domaćih i regionalnih trofeja kao i juniorske Evrolige, klub koji ima stabilnu i jasnu podršku zvezdaške populacije i navijača, razvijen sistem rada kluba, mlađih selekcija i finansijsku politiku koja ne dovodi u pitanje dalje funkcionisanje kluba.

Iza nas je vrlo burna i vrlo dinamična dekada u kojoj smo morali mnogo toga da vraćamo: prvo nagomilane dugove u iznosu od skoro 16 miliona evra, pa Crvenu zvezdu na noge postavljanjem sistema i kroz UPPR koji i danas kod mnogih zlonamernih nije shvaćen (namerno ili ne) kao jedini legalan put za ozdravljenje kluba. Konačno, vratili smo i pehare na Mali Kalemegdan gde dugo nisu bili.

foto: Starsport

Prošli smo brojne bitke i preživeli razne udare: Prvo da stabilizujemo klub, kasnije i vratimo Zvezdu u vrh, da je tu sačuvamo. Promovisali smo na desetine reprezentativaca u svim selekcijama kluba, po prvi put smo sistemski počeli da prihodujemo novac od obeštećenja za transfere igrača, kako je raslo poverenje Zvezdaša, rasla su i očekivanja, ali i broj navijača i prodaja sezonskih karata, kao I prihod kluba od njih, što je sada postala potpuno redovna praksa.

Rastao je i broj sponzora kluba koji su prepoznali šta radimo i kako radimo. Podsetiću Vas da na taj način prihodujemo gotovo 2/3 budžeta kluba, ali nikako ne želim da umanjim I pomoć države koja je prepoznala važnost Crvene zvezde kao kluba koji je doneo košarku na ove prostore I temelj je ove igre u Srbiji.

Proslavili smo u proleće 2020. godine i 75 godina postojanja kluba na utakmici sa Makabijem, samo nekoliko dana pre nego što je Kovid prekinuo sezonu. Izborili smo se i sa sezonom bez publike na tribinama, i značajnih prihoda u klupskoj kasi, kao i sa brojnim pokušajima da se destabilizujemo kao klub na više načina i više nivoa.

Osvojili smo 17 trofeja u prethodnih 10 godina: 6 titula prvaka Srbije, 5 trofeja ABA lige, Superkup ABA lige, kao i 5 trofeja u KRK, juniorsku Evroligu, brojne titule u mlađim kategorijama, igrali smo polufinale Evrokupa, četvrtfinale, pa i plej of Evrolige . Kroz seniorski pogon prošle su desetine igrača, mnogi od njih su punu afirmaciju stekli upravo u dresu Crvene zvezde i postali reprezentativci napredujući upravo kroz sistem i mlađe selekcije kluba, osvajajući trofeje.

Među njima, i pored činjenice da je svaki vredan pomena i da je svaki igrač ugradio deo sebe u ovakvu Crvenu zvezdu, ipak bih izdvojio Branka Lazića kao čoveka koji je sa nama od početka, i koji je u međuvremenu postao rekorder, najtrofejniji igrač i najbolji strelac u istoriji kluba.

U prethodnoj dekadi bilo je i mnogo udara na naš klub, mnogima nije prijao naš povratak na veliku scenu i uspesi koje smo postizali. Postavljani su nam u javnosti, onog dela koji nije bio dobronameran ili ne razume, i nerealni ciljevi koji su dostižni samo sa višestruko većim novcem, a umanjivani uspesi koji su za mnoge nedostižni. Mnogi neuki, nevažni i zalutali u ovaj sport uporno i danas pokušavaju da nas uvuku u blato i sivu zonu u kojoj najbolje funkcionišu.

foto: Starsport

Dokazali smo u sezoni 2018-2019 da možemo da postojimo i radimo i kada ne učestvujemo u Evroligi, u koju smo se brzo vratili. Ta sezona u kojoj smo oformili tim sa debitantom na klupi možda je bila i najbolji pokazatelj da znamo da radimo. Zajedničkim snagama, velikim naporima i angažovanjem svih u klubu, uspevali smo da sprečimo sve opstrukcije kojih je bilo svake godine, i pobedimo tamo gde je najvažnije – na terenu.

Zato da se na kraju ovog uvodnog dela vratim na početak – KK Crvena zvezda je danas stabilan klub, redovni učesnik Evrolige, višestruki uzastopni šampion ABA, domaće lige i osvajač Kupa Radivoja Koraća. Mnogo toga je sada “normalno” i podrazumeva se u Crvenoj zvezdi.

Zato je najbolji pokazatelj onoga što smo uradili podsećanje – gde smo bili 2011. godine i gde smo danas. Verujem da svi zajedno možemo još više, kao klub koji je ovim sazivom pokazao svoju snagu i poslao jasnu poruku šta je KK Crvena zvezda danas. Na kraju, pripala mi je ta čast da Vas obavestim da je Vladimir Cvetković prihvatio predlog i postaće počasni predsednik kluba, što je još jedan pokazatelj ko smo i šta smo danas! Porodica koja je na okupu.

Hvala Vam još jednom na ovakvom odzivu, i svima zajedno nam želim puno sreće, zdravlja i sportskih uspeha u periodu koji nam sledi i u Novoj 2022. godini!

Izabrano je novo predsedništvo kluba koje će se sastojati od 7 članova, a takođe je novina i izbor dva potpredsednika, jedan će biti zadužen za ekonomska pitanja, drugi za sportska pitanja.

foto: Stefan Stojanović

U narednom periodi biće formiran i UO kluba u kome će se nalaziti najviše 23 člana, dok će Nadzorni odbor i disciplinska komisija brojiti po 3 člana.

Jednoglasno je usvojen i predlog da legenda KK Crvena zvezda i nekadašnji generalni sekretar FK Crvena zvezda iz najuspešnijeg perioda u istoriji kluba, Vladimir Cvetković bude proglašen za počasnog predsednika KK Crvena zvezda po drugi put u bogatoj istoriji našeg kluba. Pre Vladimira Cvetkovića ta čast pripala je jedino Nobelovcu Ivi Andriću.

KK Crvena zvezda mts ovom prilikom izražava veliko zadovoljstvo odzivom i jedinstvom članova Skupštine, a o svim daljim koracima i odlukama koje se tiču formiranja ostalih tela kluba javnost će biti blagovremeno obaveštena", stoji u saopštenju.

(Kurir sport)