FMP GRMI NA SUDIJE! REVOLT MLADOG TRENERA STEFANOVIĆA POSLE PORAZA OD PARTIZANA: Ne mogu više da se obuzdam, ovo gubi smisao!

Trener domaće ekipe, Nenad Stefanović, bio je poprilično izrevoltiran posle derbi susreta ovog kola regionalnog ABA šampionata.

On je istakao da njegova ekipa ima loš tretman kod sudija, ali da ne misli na večerašnji susret sa crno-belima.

- Bež želje da pominjem sudije, niti da me neko kažnjava. Ne pominjem ovu utakmicu. Mislim da nemamo tretman odgovarajući za ekipu koja je imala 10-3 u prvom delu sezone. Ne pričam o ovom meču, već kada odemo na gostovanje nemamo nijedno bacanje za poluvreme i tako dva puta. Nije mi jasno kako to? Neka mi neko objasni... A stalno guramo loptu na niski post. Neka kažu, ljudi, ne može tako i 'niste vi koje želimo'. Ovo baš gubi smisao. Žao mi je zbog momaka, ne mogu više da ih obuzdam. Radićemo sve što je do nas - rekao je Stefanović.

Nakon toga, mladi stručnjak osvrnuo se i na razloge poraza na večerašnjem susretu.

- Imali smo dan pre utakmica odjednom pet problema u pola sata, svaka im čast što su moji momci stisli zube. Borili su se od prve do poslednje minute. Nijanse su odlučile. Partizan ima veliki kvalitet, taman kada smo mislili da smo ih zaustavili, iskočio je drugi igrač - izjavio je Stefanović.

