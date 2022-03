HRVAT IPAK NEĆE DOĆI U PARTIZAN: Košarkaš koji je igrao u NBA i koji voli CRNO-BELE odlučio da ostane u RUSIJI

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja odlučio je da ostane u Uniksu iz Kazanja, uprkos preporuci svoje države da napusti Rusiju. Ovim potezom momak iz Dubrovnika razočarao je jedan deo navijača Partizana koji se potajno nadao njegovom dolasku.

Mario Hezonja ostao je veran Uniksu, jer ima milionski ugovor u Kazanju. Iako je svestan da neće moći da igra u Evroligi do kraja sezone, već samo u VTB prvenstvu, sjajni šuter nije jedini koji se odlučio na taj potez. Amerikanci Tonje Džekiri i Ou-Džej Mejo takođe ostaju u Kazanju. Njihov zemljak Lorenco Braun, nekadašnji član Crvene zvezde, napustio je ekipu.

Navijači Partizana preko društvenih mreža komentarisali su potencijalni dolazak Hrvata među crno-bele. Nadali su se takvom epilogu, jer bi on bio ogromno pojačanje za tim Željka Obradovića, posebno u borbi za titulu ABA lige sa Crvenom zvezdom i Budućnosti. Mario Hezonja igrao je pet sezona u NBA ligi, za Orlando, Njujork i Portland. Prošle godine vratio se u Evropu kada je potpisao za Panatinaikos, a od ove igra za Uniks.

Mario Hezonja (27) izjavom pre deset godina razgalio je srca navijača Partizana, koji na nju i posle decenije nisu zaboravili.

- Mnogi bi mi zamerili kada bih se preselio u Beograd, ali to me ne zanima. Svi misle da znaju sve, a zapravo ne znaju ništa. Svi smo ljudi od krvi i mesa. Ne znam ni jednog Srbina koji je divljak, svi su odlični ljudi. Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barselona, i klubovi iz Grčke i Turske su zainteresovani za mene. Od svih njih Partizan mi je najdraži, čak mi je draži i od Cibone. Takve navijače kakve on ima nema niko. Pred njima moraš da daješ 300 odsto sebe. Uz sve to poznato je kako se u tom klubu radi sa igračima. Bio bi to dobar potez za mene – rekao je Hezonja posle Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, kada je Hrvatska osvojila bronzanu medalju.

