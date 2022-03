MIJAILOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO TRINKIJERIJU: Sve je LAŽNO sa njegove strane, vrbovali su Jaramaza dok se Partizan borio za opstanak

Italijanski stručnjak je nedavno rekao kako se noću budi i seća se sezone u kojoj je Partizan bio nadomak Evrolige, ali je baš tada izbila pandemija koronavirusa.

Uz to je dodao da mu je "grb Partizana istetoviran na srcu", ali nije želeo da govori o razlozima odlaska jer bi time naštetio klubu.

“Zapitao sam se na trenutak da li je ta tetovaža izbledela kada su, recimo, odvodili Ognjena Jaramaza da potpiše ugovor za Bajern Minhen dok je imao važeći ugovor sa Partizanom, u trenutku kada se klub borio za opstanak. Dakle 'vrbovati' najvažnijeg igrača u toku sezone kada se klub bori za opstanak, da mu odagnate misli i razmišljanja u vaš klub, a u isto vreme se klub bori sa najtežim trenucima možda i od osnivanja. Mislim da je sve to lažno što je rečeno od strane njega“, izjavio je Mijailović za "Blic".

foto: @starsport

Kako kaže, dve strane su imale dogovor uprkos izbijanju pandemije.

“U sezoni kovida, klub je na zahtev tadašnjeg trenera potpisao dugogodišnji ugovor sa svim igračima, a i sam trener je imao zagarantovan ugovor. Kada je Vlada Srbije donela odluku da nema posete na utakmicama zbog izbijanja pandemije virusa korona, a nama 30 odsto prihoda zavisi od prodaje ulaznica, uprava Partizana je ponudila svim igračima privremeno smanjenje postojećih ugovora od 10 do 20 odsto, a da onda, ukoliko bismo izborili plasman u Evroligu, kao nagradu vrati tih 10 ili 20 odsto i da im kao nagradu da ukupno 30 odsto u odnosu na ono što su imali na početku sezone. Na to je meni tadašnji trener pružio ruku, dao mi do znanja da je to korektno, pa sam smatrao da je bilo dogovoreno. Naravno, to je bila lažna ruka i samo su tražili malo vremena da napuste klub i odu u drugu ekipu. To je jedina istina koja je sada neka engima o kojoj on priča, kao i neki naši navijači“, nastavio je Mijailović.

foto: @starsport

Prema njegovim rečima, finansije su dodatno uzdrmane prelaskom iz "Arene" u "Pionir".

“Selidba iz Arene u Pionir nam je pokvarila finansijski plan za ovu godinu. Kada igramo u Pioniru, nama je skuplja organizacija utakmica od prihoda koje ostvarimo u toj hali. Atletsko svetsko prvenstvo, koje je bilo važno za našu zemlju, omelo nas je da ostvarimo prihode u protekla tri meseca od utakmica, u odnosu kada ih igramo u Areni. Mi se ne služimo lažnim eksel tabelama. KK Partizan je ponosan na članove Upravnog odbora, najbolje srpske privrednike koji su od prvog do poslednjeg sponzori kluba“, kaže Mijailović.

foto: Starsport©

Nije propustio priliku ni da se osvrne na "večitog" rivala.

“Uvek smo bili i bićemo zahvalni na tome koliko nam država pomaže. Nekada je to bilo manje, nekada više, ali je uvek bilo korektno i hirurški precizno. Naš gradski rival dobija daleko veću pomoć od države u odnosu na nas, ali je to potpuno opravdano, s obzirom na to da igraju viši nivo takmičenja koji automatski zahteva i veće finansije. Ali on ima i daleko manje prihode, jer ima mnogo manju posetu na utakmicama, tako da nemaju prihode kao što ih imamo mi od ulaznica. Mi se ne ljutimo zbog toga, ali želeo bih da istaknem jer je ovo činjenica“, zaključio je Mijailović.

(Kurir sport)