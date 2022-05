VELIKANI JUGOSLOVENSKE KOŠARKE ISPRATILI VELIKOG SRETU: Suze i jecaji na sahrani Zorana Sretenovića (FOTO)

Legendarni srpski košarkaš Zoran Sretenović sahranjen je na Kumodraškom groblju.

Od popularnog Srete oprostili su se njegova porodica, prijatelji, bivši saigrači Vlade Divac, Predrag Danilović, Dino Rađa, Žarko Paspalj, Zoran Savić, Svetislav Pešić, Božidar Maljković, Predrag Drobnjak, Miroslav Berić, Zoran Stevanović...

Jecaji, suze i neverica... Niko nije mogao da poveruje da je Zoran Sretenović u 57. godini otišao u večnost.

1 / 11 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Komemoracija je prethodno održana u Košarkaškom savezu Srbije.

- Govoriti o čoveku koji je bio među omiljenim igračima, istovremeno i ne tako omiljen među rivalima, teško je. Noseći dres reprezentacije, Zoran i ja prošli smo godine uspeha, ali i izolacije, kad smo se okupljali u Atini kako bismo bili zajedno i dočekali bolje dane. Ti dani su došli, pa smo posle četiri godine ponovo zaigrali u dresu reprezentacije i ponovo postali prvaci Evrope. Pričati o zajedništvu i svemu što nas je tada naučilo da živimo kao jedan, bojim se da nemamo toliko vremena. Sreta neće biti zaboravljen, uvek ćemo ga nositi u našim srcima, kao saigrača, druga, dobrog prijatelja i čoveka - rekao je predsednik KSS Predrag Danilović.

Dino Rađa, koji je sa Sretenovićem u Jugoplastici tri puta osvajao titulu šampiona Evrope, poručio je:

- Di si, Burazeru? Tako smo do poslednjeg dana on i ja komunicirali. Sve svoje prijatelje iz ovog vremena smatram svojom braćom, međutim, svakog od njih sam zvao nekim svojim nadimkom. Nekoga Toni ili Tonči, Sobina sam zvao Tata, Burića Bura, Perasa sam zvao Pekmen, a njega sam zvao Burazeru. Mislim da on ne bi voleo da mi sada plačemo i da tugujemo, jer je bio veseljak. Ceo život mu je bio za*ebancija - rekao je Rađa.

Kurir sport