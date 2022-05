NAJSTARIJI ŽIVI KOŠARKAŠ U SRBIJI PROSLAVIO 100. ROĐENDAN: Počeo da igra u zarobljeništvu 1942. godine TRENIRAO KORAĆA I PEŠIĆA

On nije samo najstariji sportista, sportski radnik, profesor fizičke kulture na Balkanu, već i najpoštovanija ličnost nauke i fizičke kulture kod nas. Njegovo ime vezuje se i za početak košarkaške karijere jednog od najtrofejnijih sprskih trenera i selektora Svetislava Pešića.

Aleksandar Kerković je najstariji živi košarkaš u Srbiji. Rođen je 1922. godine, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Svoj 100. rođendan proslavio je u Nišu, gde je kao profesor radio na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja do penzije.

Smatra se da je baš on doneo košarku na ove prostore.

- Bio sam zarobljen, Nemci su me naučili da igram košarku. Pitali me kako se mi zabavljamo, i da li možemo da napravimo koš, da se ubacuje lopta. To je bilo 1942. godine, od tada igram košarku. I zato imam zlatnu medalju Borca iz Čačka. Kada sam došao u Niš, nigde košarke nema, prvo što sam radio pravio sam koš - kaže Kreković.

Tokom decenija rada trenirao je najpoznatnija imena srpske košarke.

- Ne znam odakle da krenem. Prvo, od (Dragana) Kićanovića u Čačku i (Željko) Obradović što trenira Partizan. Radivoj Korać, to mi je bio glavni učenik i glavni prijatelj - kaže Kerković.

Svetislav Pešić pružio je podšku Aleksandru Kerkoviću, osvrnuvši se na to koliko se košakra promenila do sada.

- Kada je on bio trener u Nišu, ja sam počeo da se bavim košarkom sa nekih 15, 16 godina i igrali smo protiv studenata iz Niša, gde je on bio tener. To je jedan od prestižnih sportova koji je doživeo totalnu promenu, jer košarka koja se igrala u moje vreme i košarka koja se igra danas su dva totalno različita sporta - kaže Svetislav Pešić.

Aleksandar Kerković upisan je u prvu generaciju studenata Državnog Instituta Fakulteta 1946. godine, a diplomirao je 1949. u Beogradu.

