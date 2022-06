DEJAN RADONJIĆ: Osećam se jako loše! Pozivam naše navijače na korektno navijanje

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da je njegov tim odigrao dobro samo u prvim minutama četvrte utakmice.

- Izjednačen je rezultat. Od samog početka utakmice gde smo izgledali zadovoljavajuće, nakon tih nekih minuta bili smo apsolutno drugačija ekipa. Partizan je bio veoma čvsta ekipa, nije nam dozvolio da imamo kontrolu u napadu. Slabi i mekani smo bili, oni su ušli u veliko samopouzdanje. Čitave sezone smo apostrofirali značaj i želju da takmičenje završimo na prvom mestu zbog mogućnosti da odlučujući meč igramo pred našim navijačima. Nadam se da ćemo izvući pouke iz oba pravca i doći do titule.

O šansama u petoj utakmici, Radonjić je rekao.

- Veliki respekt imam prema Partizanu. I ranije sam rekao da će biti velika borba. Ne bih o šansama, naša želja je da u petom meču dođemo do šanse za pobedu. Nikad do sada nisam komentarisao suđenje, neću ni do sada.

Radonjić je iskoristio priliku da apeluje na navijače Zvezde.

- Pozvao bih naše navijače da nas bodre, da nam pomognu. Da budu glasni i da budu korektni. Nikom nije prijatno kada se protivnički igrač ponaša onako kako se protivnički igrač ponašao večeras. Nijedan naš igrač nije pokazao nepoštovanje. Osećam se jako loše. Naši navijači ne treba da gledaju ništa drugo, nego da korektnim navijanjem bodre klub. Koristim priliku da apelujem i da makar pokušam.

Na pitanje, da li je neko prišao i izvinio se zbog sramnog gesta Trifunovića, Radonjić je rekao.

- Željko je prišao na terenu, uputio izvinjenje. Loše se osećam, boli me. Nijednim gestom nismo ništa uradili prema ijednom protivniku da bi ovo doživeli na 25 razlike. Šta je ovo, o čemu se radi?

