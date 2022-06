TO SU ISKOMPLEKSIRANI IDIOTI Čović o neplaćenim milionima poreza, Partizanu i huliganima: NIJE SRAMOTA DUGOVATI, SRAMOTA JE LAGATI

Košarkaška sezona u Srbiji ulazi u završnu fazu, ali loptanje nije ni blizu najvažnije teme. Skandalozna finalna serija plej-ofa ABA lige između Crvene zvezde i Partizana, a zatim i izveštaj ministra finansija Siniše Malog u astronoskim dugovanjima "večitih" rivala za porez bacili su sportski aspekt u treći plan.

foto: KK Partizan

Podsetimo, iz kluba su naveli da je ukupan poreski dug za prošlu i ovu godinu 67.335.395,00 dinara, kao i da je u periodu od 2012. do 3. juna ove godine na ime obaveza poreza i doprinosa plaćeno preko 837 miliona dinara (837.537.069). Prema njegovim rečima košarkaški klub Crvena zvezda za porez duguje 96,6 miliona, dok Partizan duguje 649,7 miliona dinara. Crveno-beli ističu da je ukupni dug na ime poreza na dodatu vrednost (PDV) iznosi 95.537.641,48 dinara.

foto: Kurir televizija

Gost jutarnjeg programa bio je Nebojša Čović, predsednik Košarkaškog kluba Crvena Zvezda.

On je u razgovoru s voditeljkom Oljom Lazarević govorio o dugovanjima KK Crvena zvezda, ali nije propustio priliku da istakne kako je taj iznos neuporedivo manji od Partizanovog, čije je rukovodstvo optužio da laže.

foto: Kurir televizija

- Košarkaški klub Crvena zvezda ne želi da bide u čoporu. Ono što je važno je i to da Košarkaški klub Crvena zvezda nikada sebi nije dozvolio da ne plaća porez. Naše kašnjenje plaćanja poreza je proizvod korone. Svake godine smo plaćali porez i to stoji na našem sajtu. Mi smo do sada, u toku ove godine, uplatili 330.000 evra na ime poreza, u prošlog godini 2021. godini 800.000 evra. Ne samo PDV, imate porez na platu...Počeli smo da kasnimo sa porezom 2021. godine od januara. Nije sramota dugovati, a sramota je da lažeš. Sramota je da drugu stranu optužuješ da je državni bankomat - rekao je Čović.

foto: Kurir televizija

- Mi smo dobili 26 miliona od države, a kroz porez vratili sedam. kad se to prebije, ispada da smo dobili 19 milona. A koliko su drugi dobili i koliko su dužni, to jedva čekamo da čujemo. Samo da ne bude posle reketiranja države po sistemu da je neko veliki klub. Ja ne znam kako mogu da funkcionišu klubovi koji duguju preko 6 miliona evra. To pominjem jer smo mi napadani od 2012. i smejali su nam se zbog UPPR i eksel tabela. Sad više nikom nije smešno - nastavio je Čović s prozivkama na račun Partizana.

Predsednik Zvezde se složio sa izjavom Vučića da klubovima sledi stečaj ukoliko ne izmire dugove za porez.

- To je predsednik veoma lepo rekao i to je ispravan pristup. To je samo jedan segment i plašim se da on nije vezan za borbu protiv huliganstva. Ta borba je odluka države, po principu Tačerke (bivša britanska premijerka Margaret Tačer, priv. nov). Gledali smo te modele i i videli kako funkcionišu. To je jedan deo borbe, a drugi su organizacije, tačnije lige. Kad krenu vređanja, pljuvanja gađanja, odmah prekid meča. Ima raznoraznih idiota koji to rade, ma koju boju da imaju. To su idioti, iskompleksirani - rekao je Čović.

Na pitanje Olje Lazarević da objasni zašto je optužio Igora Žeželja za nasleđene dugove u Zvezdi iako se zna da je Čović rukoveđenje klubom preuzeo od Slobodana Vučićevića, prvi čovek kluba s Malog Kalemegdana se izvinio.

- To je tako protumačeno, nemam ja tu šta da se pravdam, ali ću reći ono šta je istina. Kad sam 2011. došao u Zvezdu zatekao sam pakleno loše stanje, ali zaista Žeželj tada nije bio u upravi kluba već Sloba Vučićević, koji je posle ispao maksimalno korektan. Ali moram da kažem da su Igor Žeželj i gospođa Jadranka Radonjić su maksimalno pomogli da se napravi UPPR - dodao je Čović.

Celo gostovanje Nebojše Čovića možete pogledati u videu ISPOD:

20:10 NIJE SRAMOTA DUGOVATI, SRAMOTA JE LAGATI Čović o neplaćenim milionima poreza, Partizanu i huliganima: TO SU ISKOMPLEKSIRANI IDIOTI

