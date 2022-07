NIJE TRAGEDIJA AKO NE ODEMO SVETSKO PRVENSTVO! Tomašević ŠOKIRAO izjavom: Za neuspeh Srbije kriv je MANJAK NOVCA!

Šokantan poraz od Belgije u Nišu upalio je sve lampice i Srbija u drugu faze kvalifikacija kreće iz jako teške pozicije sa skorom 1-3

Belgija i Turska imaju skor 2-2, Letonija i Grčka po 3-1, s tim što je značajan podatak da i Letonija i Belgija imaju bolji međusobni skor od Srbije.

Zanimljivo viđenje situacije ima proslavljeni reprezentativac Dejan Tomašević

"Treba svi da verujemo i podržimo ih pozitivnom energijom. Neće biti tragično ni ako se ne ode na Svetsko prvenstvo. Mnogo bi potrebnije bilo napraviti analizu zašto nam se to dešava. Nije košarka jedini sport. Svedoci smo čak i vaterpola, gde je bila velika smena generacija. To je sve normalno, ali voleo bih da se uradi dobra analiza i da vidimo šta je to što nam treba. Naš budžet saveza je i po nekoliko puta manji od budžeta Izraela, Mađarske ili nekih reprezentacija koje košarkaški ne vidimo na mapi", izjavio je Tomašević za "TV Prva".

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Tomašević insistira na podršci reprezentativcima.

"Nekako mi se čini da su od te zemlje košarke ostali selektor Pešić, Savez i igrači koji su sad nekako razapeti na stubu srama i mi iz nekih fotelja koji smo tu da ih kritikujemo. Njima je najteže. Ako smo zemlja košarke, mi treba da im damo maksimalnu podršku. Nastavak kvalifikacija, pa Evropsko prvenstvo, siguran sam da će tada biti u mnogo boljoj situaciji. Siguran sam da će biti jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje zlatne medalje!" izjavio je Tomašević.

Kvalifikacije za Mundobasket reprezentacija Srbije nastavlja mečevima u avgustu, svega nekoliko dana pred početak Evropskog prvenstva na kojem će se u Pragu u D grupi takmičiti sa Češkom, Poljskom, Finskom, Izraelom i Holandijom.

Rival "orlovima" 25. avgusta biće glavni favorit grupe Grčka, a 28. avgusta košarkaši Srbije gostovaće Turskoj.

