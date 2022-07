DECA GLEDALA OCA KAKO IM KRVNIČKI BIJE MAJKU: Majls Bridžis pred tužiocem - optužen je za porodično nasilje i zlostavljanje dece

Američki košarkaš Majls Bridžis optužen je za porodično nasilje i zlostavljanje dece, saopštio je okružni tužilac Los Anđelesa.

"Deca koja su svedoci nasilja u porodici su posebno ranjiva i uticaj na njih je nemerljiv. Gospodin Bridžis će biti smatran odgovornim za svoje postupke i mi ćemo podržati žrtve kroz ovaj težak proces", rekao je tužilac Džordž Gaskon.

Dosadašnji igrač Šarlot Hornetsa je zbog nasilja u porodici uhapšen 29. juna u Los Anđelesu, da bi zatim bio pušten uz kauciju od 130.000 dolara.

Njegova supruga Mišel Džonson je nakon toga objavila fotografije na Instagramu na kojima se vide povrede po licu i telu.

"Mrzim što je došlo do ovoga, ali ne mogu više da ćutim. Dozvolila sam da mi neko uništi dom, da me maltretira na sve moguće načine i da traumatizuje našu decu za ceo život. Neću dozvoliti da me ljudi oko njega ućutkaju i da lažu kako bi ga zaštitili", napisala je ona.

Hapšenje 24-godišnjeg košarkaša je usledilo neposredno pre nego što je postao slobodan igrač, kada se očekivalo da će potpisati dugogodišnji ugovor vredan više od 150 miliona dolara.

Krilni igrač je prošle sezone prosečno beležio 20,2 poena, sedam skokova i 3,8 asistencija po meču.

