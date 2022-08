INTERVJU, VASA MICIĆ: Niko ovde nije došao da bi REVIJALNO nastupao za reprezentaciju!

Košarkaš Efesa Vasilije Micić izjavio je da niko nije očekivao da će reprezentacija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo naći u teškoj situaciji, ali da je to "realnost" koja mora da se prihvati.

"To su sve košarkaške stvari, niko to nije priželjkivao, to je realnost koju moramo da prihvatimo", rekao je Micić novinarima u Staroj Pazovi.

Srbija je u prethodnoj rundi kvalifikacija zauzela treće mesto u grupi sa po tri pobede i poraza, a u narednoj fazi igraće u novoj grupi sa Grčkom, Turskom, Velikom Britanijom, Belgijom i Letonijom.

Srbija će 25. avgusta dočekati Grčku, a potom će tri dana kasnije gostovati Turskoj.

"Moja vodilja uvek je da se ide dan po dan, utakmica po utakmicu. Obe ekipe su vrlo dobre i Grčka i Turska. Trabalo bi da prvo budemo fokusirani na nas, na naš tim koji je pun talenta i da idemo u sve hladnih glava. Ne treba nam dodatni pritisak, jer svi znamo šta je to", naveo je Micić.

Upitan da li više razmišlja o Evropskom prvenstvu ili kvalifikacijama za Svestsko prvenstvo, Micić je rekao da razmišlja o sutrašnjem treningu.

"Dalje ćemo videti. Sve nam je po malo novo, i sistem igre i ovaj ambijent, ali mislimo sad na Grčku", dodao je on.

Evropsko prvenstvo održaće se od 1. do 18. septembra, a protivnici Srbije u Grupi D biće Izrael, Holandija, Finska, Poljska i Češka.

"Evropsko prvenstvo je dosta jako. Svi su se uželeli tog igranja, nekako se poklopilo i da NBA igrači imaju malo više odmora, da dodju sveži, većina je potpisala te neke bitne ugovore, što ima veliki uticaj na njihove odluke. Verujem da će ovo Evropsko prvenstvo biti jako interesantno... Grčka dolazi u najjačem sastavu, mi smo isto u dobrom sastavu, biće to verovatno jedna od boljih utakmica pred prvenstvo Evrope", ocenio je.

Upitan je i da li rezultat iz tih utakmica može da utiče na Evropsko prvenstvo.

"Psihološka situacija ekipe zavisi i individualno, od samih igrača. Naravno, trener je tu naš predvodnik, on će uraditi sve što je u njegovoj moći da nas posle svake utakmice oporavi, prvo mentalno a potom i fizički. Pristup svakoj utakmici zavisi od individue", rekao je Micić.

"Generalno, na to gledam kao samo na jednu utakmicu, ni na sve ovo što sam u životu uradio nisam gledao kao na neku veliku stvar, već kao vid posla, zabave. Ovde je to malo drugačije, jer je pritisak malo veći, ali verujem da će svaki igrač dati svoj maksimum. Niko ovde nije došao da bi revijalno nastupao za reprezentaciju. Svako od nas želi prvo da bude zdrav, a motivacija neće nedostajati, to je preduslov za dobru partiju", dodao je on.

Micić će ostati da igra za Efes.

"Meni je 20. jula bio dan isteka tog ugovora, do tada sam mogao da odem. Kada se to završilo, zvanično sam ostao u Efesu, mada sam i pre toga bio miran zbog te odluke jer mi je u Efesu toliko lepo da šta god da kažem možda bi to i narušilo taj odnos u ekipi i osećaj koji imam tamo. Naravno, dalji korak je bio taj NBA koji se nije desio i vrlo sam miran i staložen pred sve ovo, tako da je sve u redu", rekao je.

On je rekao i da ostaje ideja odlaska u NBA ligu, ali da ima još godinu dana ugovora sa turskim klubom.

"Nekako sam osetio da bi ove godine možda bilo na silu. Sve tamo generalno ide na silu, zato što tamo osećam neko blago nepoverenje prema evropskim igračima koji nisu a la Dončić ili Jokić. Onda meni deluje da ja tamo nekom treba da objasnim da li ja znam ili ne znam, a meni je ovde dovoljno lepo i pozicionirao sam se na način na koji je vrlo teško steći neki status. U Evroligi isto, to nije nimalo lako, tako da moja želja je i dalje da probam, pa ako se desi, biću srećan", naveo je Micić.

