JOKIĆ JE KAO TAMBURA! Pešić oduševljen zvezdom NBA lige: Dolazi prvi, a poslednji odlazi sa treninga!

Košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za mečeve drugog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, odnosno Evropski šampionat.

Tim povodom selektor reprezentacije Svetislav Pešić održao je u Staroj Pazovi konferenciju za medije na kojoj je otvoreno govorio sastavu tima, pripremama, kvalifikacijama, predstojećem Evrobasketu, ali i zvezdi tima Nikoli Jokiću.

"Započeli smo pripreme, imamo dobre uslove u centru FSS. Ne samo u dvoranu, već i sve što je neophodno, posebno u prvoj fazi priprema. Da svi budemo zajedno, dugo nismo bili i naravno da je prvi cilj ovde da sve ove igrače integrišemo, većina nije igrala nikada zajedno ili ako su igrali, to je bilo davno. Tako da nam je pored te igračke, taktičke integracije važno i da budemo zajedno, da se družimo, da razgovaramo. Kako pojedinačno tako i grupno. Ne samo o tome šta nas očekuje nego i kako doći do tih ciljeva, šta treba svako pojedinačno da uradi. Na terenu će se sve videti", rekao je Pešić.

Osvrnuo se zatim na sam rad i ono što čeka tim.

Teren je mesto gde je najvažnije da se da maksimum. Uvek kažem da loša priprema znači loši rezultati, dobra priprema zavisi od nas. Taj performans, zalaganje, učinak, to je ono što od nas zavisi. To svako od nas treba da uzme, sudbinu u svoje ruke. Rezultati, medalje, trofeji, to ne zavisi samo od nas. Radimo individualno, po pravilima FIBA i NBA tek sutra možemo timski da krenemo. Želja je da ovih desetak dana ovde iskorstimo za upoznavanje, da podelimo naša razmišljanja, da čujemo šta igrači misle i posle toga dolazi ona nedelja gde kreću putovanja, mečevi. Zna se program. Igramo sa Slovenijom, pa u Nemačkoj, onda imamo dva meča sa Grčkom i Turskom, pa posle toga ide selidba u Prag i grupna faza Eurobasketa", prenosi Mondo.

Pešić je istakao da očekuje od igrača da pruže svoj maksimu.

"Strašno volim početak priprema, onda nemam nikakvih problema. Svi treniraju, rade, a onda počinju da se donosi odluke ko kosi, ko vodu nosi. Idu odluke ko ostaje, ko ne ostaje. To je deo kao i svake godine i ranije i sada. Idemo korak po korak, pa ćemo da gledamo, da pokušamo da igrače spremimo. Ako imate ciljeve, onda je lakše. Mi ih imamo, a onda si spreman da uložiš dodatni napor. Očekujem baš to od svakog igrača, ne samo da ponesu odgovornost, već da daju dodatni napor da se što pre skupimo".

Košarkaš Majamija Nikola Jović i igrač Oklahome Aleksej Pokuševski nisu dobili dozvole svojih klubova da se priključe reprezentaciji.

"Većina igrača je tu. Koprivica i Simanić su bolesni, na kućnom su lečenju. Jović i Pokukševski su i budućnost i sadašnjost, za njih nismo dobili dozvolu klubova. Oni ostaju. Traže od njih da budu u avgustu tamo da se pripreme za sezonu. Posebno Jović koji je sada otišao. Ostali su tu, imamo iskustva, igrače koji su prošli kroz ove 'prozore'", otkriva Pešić.

Pešić je ispričao i ko je po njemu među favoritima.

"Videćemo kako se se sve odvijati, ko će igrati sa kakvim ekipama. Slovenija, Francuska, Španija i Grčka. Prva grupa favorita. Ima tu i drugih, Nemačka će biti nezgodna, igraju kući, imaju generacijsku ekipu. Ne znam da li su oni u prvoj grupi. Iz ove perspektive danas je tako. Živimo u vremenu gde se menjaju stvari, dolaze povrede, sve to može da poremeti planove. Korona dolazi, sve to može da se dogodi. Tu je i Italija koja će biti kompletna posle toliko godina. Turska u svakom slučaju. Da ne izostavim nekoga. Evropsko prvenstvo je zahtevno, igra se na dva dana, zna se da posle u eliminacionoj fazi sve brzo može da se završi za nekoga od favorita. Ali eto, to je to."

Pešić je priznao da još uvek ne zna ko će ići na Evropsko prvenstvo, na kojih 12 igrača računa za put na takmičenje.

"Imam viziju kako bi trebalo da igramo, prema tome biram igrače, prema stilu i onome kako želimo, vizija postoji. U smislu ko će igrati i ko će ići. Treba uloge da se dorede, ako u svakom timu. To je proces koji traje, da što rnaije budu odluke."

ODUŠEVLJEN JOKIĆEM Selektor je imao samo reči hvale za najboljeg srpskog igrača Nikolu Jokića. "Jokić je došao dobro pirpremljen. Najvažnije je da on bude u dobrom fizičkom stanju, ne samo on, nego i svi. On je kao tambura u ovom trenutku, sredio je svoje telo. Došao je takav iz Amerike. Fizički je pripremljen, raduej se što je sa reprezentacijom. Vidi se na treningu u privatnom druženju sa igračima i oni se raduju što je tu. Sa Jokićem je situacija dosta povoljna. Radi dobro, trenira dobro. Ostaje posle treninga, dolazi prvi, poslednji izlazi. Želi da se pripremi dobro i za njega je ova situacija takva, malo se promenila, nije igra, ali se drugačije radi. Različiti su koševi, dimenzije, linija za tri poena. U NBA postoji drugačija igra u reketu, ovde je puno dole. Drugačije je u Evropi. Nije nekoliko godina u Evropi, kao i svakome treba mu vreme da se adaptira na način igre u Evropi. Znate kako, ako imaš znanje, brže se prilagođavaš. Njemu to znanje ne fali koliko znam", rekao je Pešić. foto: @starsport

