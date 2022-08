SVETISLAV PEŠIĆ: Slovenija je kao tim koji je odrastao u istoj ulici, mi smo dobro trčali i branili tranziciju

Selektor Srbije Svetislav Pešić izneo je mišljenje posle utakmice u Ljubljani.

- Ovo je bila prva oficijalna utakmica, sa pravim spektaklom. Puna dvorana i korektno navijanje za domaću selekciju, uz pun respekt nama. Bilo je pravo uživanje. Momci su dali sve od sebe, to je u ovom trenutku maksimum. Bilo je i dobrih stvari. Teško je igrati protiv Slovenije koja uglavnom igra protiv četiri otvorena igrača, zatvoriti sve rupe u odbrani. Mislim da smo to veoma dobro radili. To nas košta u nogama da u napadu nemamo malo više snage, igračke kondicije. Mogu da budem apsolutno miran pošto znam da će to, čim dođemo u naš ritam utakmica, igrači da pogode. Želim Sloveniji sve najbolje u predstojećim utakmicama - rekao je Pešić.

Na pitanje o utakmicama na predstojećem turniru u Nemačkoj, Pešić kaže.

- Ogromna su očekivanja od turnira u nemačkoj. Nismo puno igrali i to je kec na veliku desetku. Baš nam trebaju te dve utakmice, dolaze u pravo vreme. Italija, Nemačka i Češka, sve dobre ekipe. Ova ekipa dugo nije bila zajedno, nismo kao Slovenci. Slovenci liče kao na ekipu iz iste ulice, zajedno su svuda i uvek. Nama trebaju utakmice. Radili smo sjajno i sada treba da se pripremimo za Grčku u Beogradu i protiv Turske u Istanbulu u kvalifikacijama.

Pešić je dobio i pitanje o Luki Dončiću i Nikoli Jokiću.

- Ne bih previše pričao o Dončiću i Jokiću. Na različitim su mestima, različito igraju i gledaju na košarku. Oni su među najboljim igračima u NBA. Jokić je zavnično najbolji, Luka je superstar, i on će biti šampion i MVP jednog dana.

Pešić se još jednom osvrnuo na igru tima.

- Mi znamo da nama treba vremena za pravljenje timskog duha. To je sastavni deo svakodnevnice, ali je ono najbitnije na terenu. Oni su svih ovih 14 dana pokazali veliko zalaganje, dobro su trenirali. Malo ih je stigao umor, što je normalno za ovaj period priprema. Raduje me da su svi zajedno, da se druže. To bi svaki trener poželeo. Mi smo odbranu od tranzicije dobro radili, to je ključ odbrane. Mi smo dali puno poena iz tranzicije, oni mnogo manje. Dobro smo trčali, dobro smo se branili.

Kurir sport