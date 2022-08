ZVAO ME JE PARTIZAN, ALI NIKADA TO NE BIH URADIO! Stefan Jović otkrio kako je odbio crno-bele: "Hoćeš da pričaš? NARAVNO DA NE"

Bivši reprezentativac Srbije Stefan Jović otkrio je da je u decembru prošle godine dobio ponudu da karijeru nastavi u Partizanu.

Jović, koji je nastupao za Crvenu zvezdu od 2014. do 2017. godine, bez razmišljanja je odbio poziv crno-belih.

On je u "Sport klubovom" podkastu otkrio da nikada ne bi mogao da igra za klub iz Humske.

"Bila je ponuda Partizana, u decembru mesecu sada. Bila je priča da li ja želim da pričam i ja sam rekao naravno da ne. Svako ima pravo na svoj izbor, ako neko smatra da je to u tom trenutku najbolje za njega i njegovu karijeru ja to poštujem, ali to nikad ne bih uradio", rekao je Jović.

Jović je sa Crvenom zvezdom osvojio tri šampionska prstena u ABA ligi, tri titule prvaka Srbije i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća.

U karijeri je nastupao za Slogu, Radnički iz Kragujevca, Crvenu zvezdu, Bajern iz Minhena, Himki i Panatinaikos.

Kurir sport