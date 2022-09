ČUDO U ČAČKU: KOŠARKAŠI PARTIZANA IZGUBILI OD BORCA! Čačani sa 10 razlike savladali crno-bele, ŽOC već na mukama

Košarkaši Borca iz Čačka su na svom terenu, u sklopu humanitarnog turnira, savladali Partizan sa 94:84 (23:24; 22:25; 31:15, 18:20). Trener crno-belih Željko Obradović je već na mukama, tako da mu do početka nove sezone predstoji težak posao da napravi moćan tim za Evroligu i domaću scenu.

Borac bolji od @PartizanBC u poslednjoj utakmici humanitarnog turnira za Vojku Jevtović iz Čačka. Rezultat 94:84!!! #kkborac #kkboraccacak #boraccacak pic.twitter.com/TXpK827aZG — Košarkaški klub Borac Čačak (@BoracKlub) September 6, 2022

Posle izjednačenog prvog poluvremena, u trećoj četvrtini čačani su bili sjajni, pogotovo u napadu i izbvanrednom igrom su došli do dvocifrene prednosti.

U poslednjoj deonici, domaći su došli i do maksimalnih plus 15 (90:75), i do kraja su rutinski sačuvali prednost.

Panter je bio najefikasnijib u partizanu sa 19 poena, Ledej je ubacio 16 poena, a Naneli 8.

Na drugoj strani, Todorović je postigao 16 poena za Borac, Novaković 15, a 13 Radonjić.

Kurir sport