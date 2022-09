EVROBASKET IZ DRUGOG UGLA: Evo zašto je Srbija ispala od Italije, a Španija uzela trofej

Košarkaški trener Goran Hajder je na osnovu višegodišnjeg isklustva razvio sistem kontrole vođenja utakmica, kroz koji je za Kurir analizirao nedavno završeno Evropsko prvenstvo.

- Kada pričamo o Evrobasketu u većini su treneri grešili u vođenju utakmice. Posebno se priča o Sloveniji, Srbiji, Litvaniji i Grčkoj, koje su imale dominantne NBA i evroligaške igrače. Španija je koristila jedan metod, koji traje godinama unazad. Skariolo je odbranom remetio protivnike, a najbolji odgovor mu je dala Litvanija. U polufinalu i finalu je iznenadio Nemce i Francuze - počinje Hajder.

Osvrt na igru Srbije izgleda ovako.

- Moramo se vratiti u mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Na primer, protiv Belgije, u poslednjoj četvrtini ne ulazimo u bonus, dozvoljavamo im seriju 16:2 i tek u poslednjem minutu uzimamo tajm-aut. Protiv Grka smo vodili 87:79 devedeset sekundi pre kraja, ali nismo pravili opstrukciju i serijom 8:0 meč je otišao u produžetak, koji smo dobili. U Turskoj smo izgubili 21 razlike, bez težnje da uđemo u rani bonus i kontrolišemo igru faulom. Slobodnim bacanjima je teško anulirati toliku razliku. jer i onaj ko stiže mora u odbrani biti agresivan.

Dolazimo do Evrobasketa.

- U grupi se igralo sa ekipama koje forsiraju NBA sistem sa manje opstrukcije i kontakta, gde smo na kvalitet lako sticali prednost. Kada se pojavila čvrsta ek ipa Italije do 59:49 u 25. minutu smo ubacili sedam trojki. Imali smo kontrolu igre. U vođenju utakmice, možda je na 59:55, kod serije protivnika od 6:0 naš selektor propustio priliku za minut odmora, koji je usledio pri rezultatu 63:63 i serije Italije 4:14.Setite se, posle tri deonice bilo je 68:66, za Srbiju, da bi Italija u dve serije u kojima smo propustii da uđemo u bonus napravila 30:11 i time prelomila utakmicu. U dobrom delu te serije od 26 do 34. minuta Jokić nije bio na terenu. Ponovilo se sve kao protiv Belgije, Grčke i Turske. Dobijene utakmice smo doveli u problem. Dve smo pobedili, Grčku i Tursku, a izgubili od Belgije i Italije i mislim da stručni štab nije uradio posao - zaključuje Goran Hajder.

Detalji

Šta podrazumeva sistem kontrole utakmice?

- Sistem koji sam osmislio je analitičko-matematičko - taktički i dozvoljava odgovarajući broj opstrukcija igre, kroz faule, promene odbrana, izmene ili minute odmora. Podeljen je na osmine u kojima se striktno prati kretanje rezultata i sprečavaju velike serije protivnika. Služi da sačuvate stečenu prednost. On je mnogim timovima sa slabijim ekipama i budžetima doneo mnogo uspeha. To je alat koji treneru daje informacije kojima može da kontroliše posed lopte, vreme i protivnika i to radi fulom, tajm - autom i promenama odbrane. Mogu da kažem da su i Crvena zvezda i Partizan prošle sezone izgubili mnogo bitnih utakmica jer nisu imali adekvatan sistem kontrole utakmica - objašnjava Goran Hajder.