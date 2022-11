TATA KOŠARKE ILI PSIHO: Teletović je hvalio, a Kasun pljuvao po Dušku Ivanoviću, novom treneru Crvene zvezde

Duško Ivanović imaće težak zadatak, da poljuljanu ekipu Crvene zvezde vrati na pobednički put. S obzirom na loše rezultate i očajna izdanja u Evroligi i ABA ligi crveno-belih, ne čudi što se uprava kluba odlučila na trenera sa "čvrstom rukom".

foto: EPA

Za Duška Ivanovića vežu se mnoge kontroverze kada je u pitanju njegov rad. Zamerke na Ivanovićev račun izneo je u javnost hrvatski košarkaš Mario Kasun govoreći da ga je izlagao snažnim treninzima, iako je bio povređen.

- Meni su svi govorili da je Duško Ivanović budala, psihopata i idiot. On je van terena divna osoba, ali na terenu mu se spuste žaluzine. Desila se situacija da sam mesec i po dana igrao, a noga me je jako bolela. To mi je Duško zamerio i rekao mi je da skinem steznik ili će me oterati sa treninga, a to je pet hiljada evra kazne. Na kraju se utvrdilo da sam imao frakturu kosti. On se iživljavao realno nada mnom - govorio je Kasun i nastavio:

- Bila je situacija prve godine, umesto šest meseci, iz povrede sam se vratio za tri. On je mene poslao u drugu ekipu, a onda se u drugoj sezoni desilo to sa srcem. Vrhunska utakmica na Kanarima, ja nikad bolji, osećam se super, a ovaj se dere, je** sve po spisku. Dobio sam neki mali udarac u prsa i samo mi je pao mrak na oči. Stavili su me na nosila i u bolnicu. Jedini koji su me posetili u bolnici bili su Laporta i Zoran Savić. Oporavak je trajao sedam dana, Duško koliko me je voleo, naterao me je da se vratim za nedelju dana. Sad kad razmislim, oterao bih ga u tri p**** materine“.

foto: Printskrin/Jutjub

Totalno drugačije mišljenje o Dušku Ivanoviću iznosili su Igor Rakočević i Mirza Teletović. Obojica su sarađivali sa trenerom Crvene zvezde u Baskoniji, a kasnije ostvarili zapažene NBA karijere.

- Ivanovića zovem tatom košarke! Uveliko je on odredio moj košarkaški put, te uticao na moju igru. Verovao je u mene i kada drugi nisu. Naučio me je da živim košarku. To je čovek koji može voditi bilo koga u Evropi - rekao je Teletović i dodao:

- Ko želi da napreduje, Duško će mu to omogućiti. Da bi uspio moraš naporno raditi, a kod Ivanovića se naporno radi, ali se i vide rezultati. Ko se boji teških i napornih treninga, neka odmah kaže da neće doći, jer kod Ivanovića nema popuštanja, bez obzira na ime. Kod njega mladi igrači ne propadaju, već on iz njih izvlači ono najbolje, a siguran sam da nas neće štedjeti kako bi napravio rezultat.

foto: Printskrin/Jutjub

I nisu samo Mirza Teletović i Igor Rakočević pričali lepo o Dušku Ivanoviću. Sjajni trener lansirao je igrače poput Majka Batista, Matjaža Smodiša, Arvidasa Maciajuskasa. Da pomenemo i Hozea Kalderona, Fabijana Kozera, Pita Mikela... Svako od njih dolazio je kod Duška Ivanovića kao totalni anonimus, a on je od njih pravio vrhunske košarkaše. U poslednjem angažmanu sjajno je sarađivao sa Lukom Vildozom koji će ga dočekati u Crvenoj zvezdi, zatim Amerikancima Šavonom Šildsom, Šemajom Kristonom, Pjerom Henrijem i Alekom Pitersom.

U Crvenoj zvezdi Duško Ivanović imaće cilj da uobliči ekipu, da ona ima glavu i rep, što bi se narodski reklo. Da crveno-beli igraju košarku sa nekim ciljem. S obzirom da je potpisao ugovor do 2024. godine jasno je da iskusni trener ima pobedničke ambicije sa Crvenom zvezdom.

Kurir sport/A. Radonić