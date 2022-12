NIKOLA ĆE USPETI U NBA: Jovićevi treneri ZBOG OVOGA veruju da će Srbin opčiniti Amerikance (VIDEO)

Nikola Jović će, iako novajlija, u NBA ligi biti jedna od uzdanica Majamija, a tim povodom o bivšem košarkašu Mege, za Kurir govore njegovi nekadašnji treneri Vlade Jovanović i Ivan Stevanović.

- Dve godine je proveo sa mnom i stručnim štabom Mege, ali je talenat prepoznat daleko ranije, u sistemu u kom talenti imaju maksimalnu pomoć i podršku. Bio je dete, nesvestan sebe, onoga što je pred njim i potencijala koji ima. I dalje je na tom putu, videćemo šta može da bude? Ipak, sazreo je i shvatio da je mukotrpan rad jedini put, da nesumnjivi potencijal pretoči u kvalitet. Od deteta je postajao profesionalac, što se najviše videlo po tome što je sam inicirao ostanak u sali i pre i posle timskog treninga.

foto: ABA Liga

Moram, da pomenem i Nikolino telo i izvanredan rad kondicionog trenera Marka Sekulića. Jer Nikola je posle samo četiri meseca rada sa nama postao igrač, koji je dobijao priliku. Telo mu je sada spremno da se takmiči, ali naravno da mora da ga unapređuje - kaže Jovanović. Iskusni trener biranim rečima govori o igri mladog košarkaša:

- Pokušali smo da mu damo loptu u ruke, kako bi pokazao i plejmekerske sposobnosti, koje sa tom visinom poseduje. Zato je igrao na poziciji "tri" sa koje je mogao da učestvuje u kreiranju igre. Mislim da je to uz šut, koji znamo da ima i zbog kojeg mu udaljena linija za tri poena neće biti problem, nadogradilo njegovu igru.

Mlad je i smatram da mu način rada i razmišnjanja o košarci u Americi može mnogo pomoći. Da talenat koji iskazuje, postane kvalitet. Kažem, još jednom nije velika filozofija, da mora da radi na telu, snazi i trčanju, kako bi sve o čemu govorimo pretočio u prednost. U Majamiju je više na poziciji "četiri" i mislim da se bliže košu oseća komforno. Ali sam ubeđen da će mu u nekom momentu vratiti loptu i pustiti ga da kreira, prepoznaće samopouzdanje i hraborst koju nosi u sebi.

Ivan Stevanović je trenirao Jovića na početku karijere, ali nam je prvo rekao da je Nikola najpre, trenirao vaterpolo.

- Za to što se opredelio za košarku najviše zaslužni su njegovi roditelji, i sam Nikola. Pričao sam sa njim u tom periodu mnogo o tome, ali moj glavni zadatak je bio da se zaljubi u košarku, i mislim, a i vidi se iz priloženog, da smo uspeli. Inače, da je ostao u vaterpolu, mislim da bi bio jednako uspešan, genetika je bila 50-50, Majka Svetlana je plivačica, otac Ilija košarkaš.

foto: Profimedia

Stevanović kaže da je Jovićev razvoj bio pravilan.

- Nikolin razvoj je tekao, po mom mišljenju, baš onako kako je trebao da teče. Naravno, imao je sreće da se nađe u tom trenutku u klubu poput Save, koji mnogo više pažnje poklanja individualnom razvoju dece, i kao igrača i kao ličnosti, kroz košarku kao, pre svega, timsku igru, nego dostizanju nekih rezultata na nivou kluba. Tu moram, pored sebe, da pomenem i ostale trenere, koji su radili sa njim, pre svih Momira Ratkovića, u to vreme trenera U15 selekcije, koji nije više u klubu, a zatim Miloša Ristića, trenera U17 selekcije, Boška Vukčevića, koji je radio sa košarkašima do 19 godina starosti i Radeta Radića, mog pomoćnika u radu sa najmlađom takmičarskom selekcijom U13. Svi gore navedeni, uključujući i mene, smo svo znanje, veštinu i energiju usmeravali na njegov razvoj, i unapređenje pobedničkog karaktera, na kojem može da zahvali svojoj sportskoj i fenomenalnoj porodici, koja je bila sve vreme, a i dan danas, podrška, njemu, i trenerima. U startu je bilo presudno poverenje koje su oni imali u sve nas, i hvala im na tome.

Zanimljivo je i kako Nikolin bivši trener vidi promene u njegovom razvoju.

- Nikola se promenio fizički najviše, kod nas je došao, i otišao, kao dete, kada sam ga sledeći put video, to je bio čovek od 211 centimetara. I to me je u mraku prepoznao, nije mi baš bilo svejedno pravo da vam kažem...(smeh). Fizički je to neverovatna promena bila, i napredak naravno, za to može da zahvali i svom sledećem klubu, kompletnoj organizaciji, pošto pouzdano znam, kako se sa njim radilo. Moj klub i Mega imaju sličan, da ne kažem isti, modus operandi, akcenat na razvoju igrača, i svaka im čast na tome. A što se tiče Nikole kao čoveka, ništa se tu nije promenilo, na zemlji je čvrsto, i dalje sluša savete, ide korak po korak, fin vaspitan momak, u kontaktu smo i dan-danas, koliko to njegove obaveze dozvoljavaju. Što bi se reklo, dečko "prva liga", da ne kažem "NBA liga."

Neizostavno je pitanje Jovićevih dometa u najjačoj ligi sveta.

- U NBA ga vidim na samom vrhu, jer za Nikolu je nebo granica...slušam i gledam medije koji izveštavaju o NBA ligi, da je plan da u trenutnom klubu igra poziciju "četiri" što po meni nije njegova prirodna pozicija, jer on je kroz razvoj igrao na spoljnim pozicijama, i tu može da pokaže sav svoj potencijal. Ako bude imao sreće i u Majamiju budu imali strpljenja i hrabrosti da ga na tim pozicijama traže, mislim da će im se to višestruko isplatiti - zaključio je Stevanović.

Kurir sport / Nenad Kiš