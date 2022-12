SPEKTAKL U EVROLIGI: Čeka nas NAJSKUPLJI VEČITI DERBI u istoriji srpske košarke! ONI vrede najviše

Prvi "večiti derbi" u Evroligi Partizan i Crvena zvezda dočekuju sa nikada vrednijim sastavima.

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u četvrtak otvaraju novo poglavlje u istoriji derbija. Biće to prvi međusobni duel "večitih" rivala u Evroligi ikada.

Trendovi koji prate evropsku košarku i pokušaji preslikavanja NBA sistema, doveli su do potrebe za sve većim ulaganjima klubova kako bi mogli da opstaju u elitnom društvu. To nas dovodi do činjenice da će predstojeći derbi verovatno biti i najskuplji u istoriji.

Beogradski timovi nisu zvanično objavili plate igrača u tekućoj sezoni, ali postoje nagoveštaji o okvirnim primanjima.

U Crvenoj zvezdi ovu listu predvode Nemanja Nedović i Luka Vildoza, za koje se pretpostavlja da imaju godišnja primanja od oko milion evra. Među skupljim igračima su verovatno Ben Bentil i Filip Petrušev, dok bi od domaćih igrača nešto veću zaradu trebalo da imaju i Luka Mitrović, Ognjen Dobrić i Branko Lazić.

Crno-beli su pred start Evrolige bila viđeni na boljoj poziciji od "večitog rivala", tako da se veruje da imaju nešto skuplji tim. Igrači kao što su Panter, Ledej, Egzam i Naneli bi trebalo da imaju sedmocifrena godišnja primanja ili blizu tome, a kao skuplji igrači procenjuju se još i Papapetru, Lesor, Anđušić i Avramović.

Procenjuje se da su budžeti večitih zbirno preko 20 miliona evra. Naravno, većina novca odlazi na plate igrača i trenera.

Utakmica koja se igra u Štark Areni na programu je u četvrtak od 20.30 časova.

NAJSKUPLJI IGRAČI U ZVEZDI Nemanja Nedović 31, Srbija, bek/plejmejker Luka Vildoza 27, Argentina, plejmejker Ben Bentil 27, Gana, krilni centar Filip Petrušev 22, Srbija, centar/krilni centar Ognjen Dobrić 28, Srbija, bek NAJSKUPLJI IGRAČI U PARTIZANU Kevin Panter 29, SAD, bek Zek Ledej 28, SAD, krilni centar Dante Egzam 27, Australija, bek Džejms Naneli 32, SAD, bek/krilo Matijas Lesor 27, Francuska, centar

