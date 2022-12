KOŠARKAŠKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo čuveni NBA košarkaš, iza sebe je ostavio NEIZBRISIV trag!

LegendarniNBA košarkaš Pol Sajlas preminuo je u 79. godini života.

Sajlas je trostruki NBA šampion, pošto je titule osvajao 1974, 1976. i 1979. godine. Dva puta je bio šampion sa Boston Seltiksima i jednom sa Sijetl Supersoniksima. U karijeri je još igrao za Sent Luis/Atlanta Hokse, Finiks Sanse i Denver Nagetse. Posle igračke karijere od 1964. do 1980. godine, bio je trener od 1980. do 2013. godine. On je bio prvi trener Lebrona Džejmsa pošto je vodio Klivlend Kavalirse od 2003. do 2005. godine. Kao igrač je na poziciji niskog krila i krilnog centra beležio 9,9 poena i 9,4 skokova u proseku. U Kuću slavnih primljen je 2017. godine.

Kurir sport