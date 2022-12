DA LI SI DOBRO?! Burne reakcije zbog Amerikanca koji se POKLONIO Jokiću i objasnio zašto je ubeđen da je Srbin BOLJI OD LEGENDE!

Poznati američki novinar, Bil Simons, izazvao je brojne reakcije izjavom o Nikoli Jokiću i njegovim fantastičnim partijama.

Srpski centar igra još jednu fenomenalnu sezonu u kojoj Denver posle 34 utakmice deli prvo mesto na Zapadnoj konferenciji.

Jokić je veoma blizu tripl-dabl proseka, pošto u dosadašnjem toku sezone beleži 25,7 poena uz odlične procente šuta, 10,8 skokova i 9,4 asistencije po utakmici.

Simons je u svom najnovijem podkastu napravio prvu petorku od aktivnih i starijih igrača koje je najzabavnije gledati.

Jokić se našao u petorci sa Medžikom Džonsonom, Lerijem Birdom, Stefom Karijem i Lebronom Džejmsom.

"Gledajući utakmicu pre neki dan, rekao sam sebi, ovaj lik je ofanzivno bolji od Birda. Jer je viši, a imaju iste košarkaške sposobnosti", kazao je Simons i tako izazvao burnu reakciju.

"Da li si dobro?", upitao je uz osmeh Džej Kajl Men, gost u podkastu, takođe novinar.

"Jesam, dobro sam sam. Bird je bio bolji šuter, ima više titula, Jokić mora još da uradi da bi ga sustigao u tome. U ovom slučaju, govorim samo o nesebičnim dodavanjima. Jokićevo telo i visina mu omogućavaju da vidi preko ljudi, otvara mnogo više stvari koje Bird nije mogao da uradi. Tako nešto nikada nisam video. Bil Volton je to imao na kratko, a Jokić to radi iz dana u dan. On je najbolji dodavač među centrima ikada. I mislim da je on sada na istom nivou sa Birdom i Medžikom što se tiče asistencija", zaključio je Simons.

Leri Bird je jedan od najboljih košarkaša u istoriji NBA lige.

foto: EPA/Justin Lane

Igrao je u srednjoj školi Springs Vali u Indijani, zatim na koledžu Indijana Stejt, a profesionalna karijera mu je trajala od 1979. do 1992. godine.

Čitavu karijeru je proveo u Boston Seltiksima sa kojima je osvojio tri šampionske titule. Dva puta je bio najkorisniji igrač finala, tri puta najkorisniji igrač lige, 12 puta je igrao na "Ol-star" utakmicama, a devet puta je bio u najboljem timu NBA lige.

Kurir sport