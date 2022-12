U TOJ MOČVARI RODILO SE SRPSKO ČUDOVIŠTE: Ameri u NEVERICI zbog Jokića! Ugledni magazin piše o čudesnom Srbinu koji MENJA KOŠARKU!

Ugledni američki magazin "Rolling Stone" objavio je fenomenalan tekst o dominaciji Nikole Jokića u NBA ligi.

Dvostruki MVP najjačeg košarkaškog tamičenja na svetu i ove sezone pomera granice i svojim impresivnim partijama stavlja bez teksta ljubitelje igre pod obručima.

Nakon nezapamćenog tripl-dabla koji je zabeležio tokom tradicionalnog božićnog programa, magazin "Rolling Stone" posvetio je Srbinu jedan fantastičan tekst u kom je slikovito predstavljena njegova neverovatna dominacija u NBA ligi.

"Vidimo velikog čoveka koji ne liči na atletu, a uhvatio je sve skokove i postavio blokove koji lome kosti uz nekoliko zakucavanja preko nižih, manjih igrača. Spusti se dole i dominiraj, zaplakao je narod sa svojih kauča i zahvtevao potpunu dominaciju srpskog centra. Kada ugledate tu munju sa njegovih zglobova i eksploziju sa ruku kako radi stvari za koje nismo bili svesni da je moguće, shvatate da vaša ideja o centru nimalo ne liči ono što vidite na parketu, a to je puno suptilnosti, trikova i intelekta.

Bil Volton, Arvidas Sabonis i Mark Gasol su bili sjajni dodavači sa pozicije centra, ali ovo što radi Jokić je neverovatno. Setimo se samo kako su Šeka udvajali, a on rešavao sa niskog posta, pogledajmo Bema Adebaja kako čita rupe u odbrani. Bil Rasel je bio inovator šezdesetih godina, Vilt Čemberlejn je bio čudo i otac današnjih centara...

U poslednjoj deceniji smo videli mnogo promena u košarci, gde se centri ponašaju kao bekovi, gde se napada obruč, šutira sa velike udaljenosti i traži način da se pikenrolom rešava protivnička odbrana i nekako se zaboravilo na one stare načine uživanja, na izolaciju, šut sa polu distance kada ostanete sami... U toj močvari se rodilo srpsko čudovište.

On je visok, on je krupan, ali nije mišićav, ne može da skoči mnogo, ali uvek vidi sve oko sebe, ima magične ruke kojima asistira, dribla i zapali akciju pronalaženjem slobodnog saigrača ma gde on bio na terenu. Jokić je naslednik Sabonisa, Voltona i svih ostali centara koji su koristili glavu kako bi igrali košarku, a intelitentnim dodavanjima pravili probleme svima. Jokić je poslednje dve sezon dominantno igrao i osvojio dve MVP titule, pa Denver Nagetsi s punim pravom svaki posed igraju kroz njega.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Nijedan drugi košarkaš koji je kročio na NBA terene nije kao on. Sada sve one priče o njemu deluju istinito. Da dugo nije trenirao košarku već igrao napolju sa decom, da je spavao u Srbiji dok je bio draftovan, da su pustili reklamu za takose dok je biran... Najk Hup Samit 2014. godine je zaslužan za sve ovo, kada su ga skauti i definitivno videli na delu i zapisali da talenat ne promakne. Godinama smo čekali nekoga ko će zakucati na naša vrata i to je bio on. Istakao se kao najbolji centar u NBA ligi, kao neko ko će vam pomutiti mozak", navodi se u ovom fenomenalnom tekstu.

Kurir sport/Rolling Stone, B92