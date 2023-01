TUŽBE SE REĐAJU KAO NA TRACI! Ogromni problemi za crno-bele, bivši košarkaši Partizana tužili klub zbog neisplaćenih zarada!

Ove subote pojavila se vest koja nimalo nije prijatna za KK Partizan, pošto je nekadašnji košarkaš Parnog valjka, Stefan Janković, tužio Partizan zbog zbog neisplaćenih zarada, a čitav ovaj slučaj ide na arbitražu BAT.

Podsetimo, Janković je crno-beli dres nosio od 2018. do 2021. godine, a u tom periodu često se selio po pozajmicama, pa je igrao i za AEK, Kapital Siti Go Go i Bahčešehir.

Srpski košarkaš tvrdi da mu Partizan duguje 322 hiljade evra, kao i da mu nije isplaćena zarada za sezonu 2021/22, odnosno 250.000 evropskih novčanica, međutim Partizan tvrdi da nije imao obavezu da plaća Jankovića u mesecima kada je igrao za drugi klub na pozajmici.

Osim Jankovića, i Nemanja Gordić je tužio KK Partizan.

