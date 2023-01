OBRADOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE POLJUBIO GRB ZVEZDE: Hteli su da me unište, morao sam to da uradim...

Saša Obradović trener Monaka i legenda Crvene zvezde objasnio je svoj potez pred meč sa bivšim klubom Beogradu

Obradović je srdačno dočekan od strane navijača srpskog kluba, zbog čega je došao do centra iglarišta, kleknuo i poljubioZvezdin grb.

Coach 𝐒𝐚𝐬𝐚 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢𝐜 a un message pour la Roca Family 🇲🇨✊ pic.twitter.com/qDMBnM5L2K — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 14, 2023

"Osećam odgovornost i želim da se oglasim o mom potezu protiv Crvene zvezde i šta sam uradio. Svi moraju da znaju da sam potpuno posvećen Monaku, srećan sam što sam ovde. Odrastajući bio sam navijač Crvene zvezde, ostavio sam veliki trag u istoriji kluba. Kada sam otišao odatle odbacili su me iz porodice. Ni na ulici niko nije hteo da priča sa mnom. Nisam to očekivao. Hteli su da me unište i kao osobu i trenera. Bio sam veoma tužan zbog toga", dao je Obradović kontekst i dodao:

"Kada sam došao na utakmicu, desilo se nešto spontano sa navijačima. Počeo sam da plačem i bilo je veoma emotivno. Morao sam nešto da uradim kako bih im se zahvalio. Svako bi ovo trebalo da shvati. Ja sam sad ovde i profesionalan sam. Radiću svoj posao na najvišem nivou. Nadam se da će svi razumeti ovo."

Obradovića su navijači dočekali na najbolji način, ali ne i košarkaši Zvezde koji su ga iz srpske prestonice ispratili sa ubedljivim porazom (92.68)

