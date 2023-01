PARTIZAN GOSTUJE VALENSIJI Crno-beli u Španiji u dobrom raspoloženju: U ritmu smo, da odigramo kao kod kuće

Košarkaš Partizana Aleksa Avramović rekao je da ekipa u dobrom raspoloženju ide u Španiju na utakmicu protiv Valensije u Evroligi sa željom da pokaže da i na gostujućem terenu može da odigra dobro.

"Posle pobeda protiv Baskonije i MZT-a idemo tamo u dobrom raspoloženju. Želja nam je da se spremimo što bolje. U ritmu smo, odiglali smo prethodne dve utakmice dobro i želimo da pokažemo da na gostujućem terenu možemo da odigramo dobro kao kod kuće", rekao je Avramović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana igraju u četvrtak od 20.45 u Španiji protiv Valensije, utakmicu 20. kola Evrolige. U prvom delu sezone u Beogradu Valensija je pobedila posle produžetka.

foto: Nenad Kostić

"Valensija nam je ostala dužna od prošlog puta kada smo izgubili posle produžetka, kada smo imali sve konce u svojim rukama. Znamo šta su im vrline i mane, španska ekipa koja trči veoma dobro i oslanja se na igru u tranziciji. Idemo da pobedimo", naveo je Avramović.

Pred polazak na put crno-beli su trenirali u Beogradskoj areni, a večeras i na dan utakmice treniraće u Valensiji.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je da je španski tim, uprkos problemima, uspeo dobro da odigra prethodne utakmice.

foto: Starsport©

"Vraćaju im se igrači posle povreda, kompletiraju roster. Ono što važno jeste da su protiv Asvela igrali po prvi put neke odbrane koje do sada nisu pokazivali u Evroligi, četiri zona i čovek na De Kolou i zona dva - tri, tako da moramo probati da se spremimo za to da ne bi bilo iznenađenja na utakmici. Teška utakmica sigurno, sećamo se svega kako je to izgledalo u Beogradu", naveo je Obradović.

Obe ekipe u utakmicu ulaze skorom od po devet pobeda i 10 poraza.

(Kurir sport)