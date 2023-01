NOVI POTRES U SRPSKOJ KOŠARCI! Zvezda izdala oštro saopštenje: Kaznite Partizan ili NEĆEMO IGRATI KUP!

Košarkaški klub Crvena zvezda Meridianbet obavestio je javnost da neće imati predstavnika na žrebu Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Iz kluba sa Malog Kalemegdana su poručili da će naknadno odlučiti da li če uopšte braniti trofej u ovom takmičenju. Nezadovoljni su jer Košarkaški savez Srbije nije adekvatno kaznio KK Partizan za napuštanje završnice domaćeg prvenstva.

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da neće imati svoje predstavnike na žrebanju parova ovogodišnje završnice Kupa Radivoja Koraća koje će se održati u utorak u Beogradu.

Takođe, klub će do početka završnog turnira nacionalnog kupa koji će se održati u niškoj dvorani Čair od 15-18.02.2023. godine doneti i defintivnu odluku i da li će uopšte učestvovati na ovom turniru i braniti titulu osvojenu prošle godine.

KK Crvena zvezda Meridianbet ovim gestom jasno i nedosmisleno (bez namere da umanji uspeh preostalih 6 klubova koji su učešće na tom turniru zaslužili) upozorava i poslednji put poziva Košarkaški Savez Srbije da se pridržava svog statuta, vrati srpsku košarku u legalne okvire, i konačno sankcioniše adekvatnom i propisanom kaznom KK Partizan za najteži mogući prekršaj, a to je napuštanje završnice srpskog prvenstva u junu 2022. godine – bez ikakvog objašnjenja i valjanog obrazloženja!

Prošlo je sedam meseci od trenutka kada je prvenstvo Srbije i njegova završnica obesmišljena odlukom jednog kluba. Pravila su jasna, ali se ne primenjuju.

Po onoj narodnoj „svi se prave ludi“ KK Crvena zvezda Meridianbet treba da prihvati ovo ćutanje i „ozakoni“ nečiju samovolju, kao da se ništa nije dogodilo?

KK Crvena zvezda Meridianbet je narodni klub, klub koji je osnovan u ovoj zemlji, i kao takav, sa milionima navijača i poreskih obveznika ove zemlje, nema prava da ćuti na ovaj pokušaj ponižavanja nacionalnog šampionata Republike Srbije!

Konačno, Košarkaški Savez Srbije ponovo organizuje takmičenje u Nišu u kome imamo veliki broj pristalica, i gradu na čijem smo gostoprimstvu uvek zahvalni.

KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da neće imati svoje predstavnike na žrebanju parova ovogodišnje završnice Kupa Radivoja Koraća koje će se održati u utorak u Beogradu.#kkcz https://t.co/FgEV9YDIa9 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) January 24, 2023

Međutim, već godinama KSS bira (ovoga puta na „elektronskoj sednici“ UO u decembru 2022.) za njega najlakše (ne i nužno najbolje u tom trenutku) rešenje, ne razmišljajući o neuslovnosti dvorane „Čair“ i svim problemima organizacije utakmica koje su prethodnih godina dovodile do brojnih teških incidenata i teških povreda gledalaca, čak i pored terena! KK Crvena zvezda Meridianbet zato i na ovaj način, podseća one koji bi da se sve zaboravi (a to je KSS) da „samo“ počne da primenjuje statut ili će sve obesmisliti u srpskoj klupskoj košarci – ako već zapravo nije!

Jer, nakon svega navedenog, ko će i kakvom kaznom sankcionisati KK Crvena zvezda Meridianbet ako se ne pojavi na završnici kupa u Nišu? I sa kojim moralnim pravom? - navodi se u saopštenju crveno-belih.

Kurir sport