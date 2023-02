ZVEZDA JOŠ NIJE ODLUČILA DA LI ĆE IGRATI KUP! Čović otvoreno o odlasku u Niš, Kampacu, Teu i dugu: Oni su nas tužakali Evroligi!

Nebojša Čović, prvi čovek košarkaškog kluba Crvena zvezda Meridianbet, imao je izuzetno burno obraćanje u kome je govorio o svim aktuelnim temama.

Čović je istakao da još uvek nije doneta odluka da li će Zvezda učestvovati na Kupu Radivoja Koraća u Nišu.

"U ponedeljak ili utorak ćemo doneti odluku o učešću o Kupu. Iz prostog razloga – kako da učestvujete kada KSS nije sankcionisao nekog jer je napustio takmičenje, ponizio celu košarku. Mi sad treba da razgovaramo oko igrača za prozore. S kim da razgovaramo", rekao je Čović gostujući na TV Prva.

Još jednom se osvrnuo na dugovanja za porez.

"Dajte da kažemo ko koliko duguje. Predsednik je rekao da oni duguju 8.000.000 evra, a mi 1.000.000, to nije tačno. Tamo u Poreskoj upravi ima jedna nervozna Mira... Ona je službenik kojeg mi plaćamo, jer žena mora da prizna ono što smo završili ranije", istakao je Čović i dodao:

"Nikada Zvezdin dug u košarci, kada su porezi u pitanju nije bio veći od 100.000 evra. Nikada. Zvezdin dug je sada oko 600-700.000 evra. Osnovan je u odnosu na PDV. Što bih ja plaćao PDV ako ga vi ne plaćate. Što bih ja tolerisao da Partizan ima 8.000.000 državnog najjeftinijeg kredita, a pti tome smo mi državni projekat. Prozvani, napadani kroz društvene mreže, specijalne emisije, portale koje je nakupovao njihov predsednik itd. Ko može da toleriše 8.000.000 evra, a to nije samo PDV. Imate objedinjenu naplatu".

Predsednik Zvezde istakao je da nema nameru da sa Ostojom Mijailovićem javno polemiše o ovoj temi.

"Ja s njim neću da polemišem oko toga, ovo je državni posao. Mi nikada nećemo doći zajedno u emisiju. Mi nismo isti nivo, ja ne živim na foru i nisam ničiji novčanik. To smo im pokazali na sudu. Dobili smo sudsku presudu oko svih tih puvljačina oko vređanja Zvezde, mene i moje porodice. Eksel tabele? Pa napravite vi eksel tabele. Kad izgube, onda je kriv predsednik države, vratite Kosovo i ostalo. Država nam pomaže koliko može, zahvalni smo na svakom dinaru idemo korak po korak, mučimo se 12 godina. Oni to dobiju za dve godine. Pa, ko im je dao 500.000 da uđu u Evroligu? Sad se približava Kup, evo izašao je Čović, sad oni to mute u javnosti. Sad će tu biti... To vodi do uništavanja srpske košarke", kaže Čović.

foto: @starsport

Prvi čovek Zvezde povo se osvrnuo i na zabranu registracije Fakunda Kampaca i tom prilikom optužio je crno-bele da su ih "tužakali" Evroligi.

"Zna se kada može da zaigra. I tu su nas tužakali. Šta mislite, da smo mi pisali Evroligi za njihov dug od 8.000.000 evra iako se tu na svakih tri meseca pravi presek da li imate dug ili ne. Oni su nas tužakali".

Prokometarisao je i potencijalni dolazak Miloša Teodosića u Zvezdu naredne sezone.

"Nije jasno. Imamo priču, imamo razgovor, da li će igrati ili ne videćemo. Sačekajte da odigramo sezonu. Danas imamo Zadar. Imamo Kup, gde imamo ambicije", poručio je Čović

Kurir sport/TV Prva