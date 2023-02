MA, BRIGA ME ŠTA LJUDI MISLE! Meloun GRMEO zbog Jokića, evo šta misli o šansama da Srbin ponovo bude MVP NBA lige!

U noći između nedelje i ponedeljka, košarkaši Denvera pobedili su Los Anđeles Kliperse rezultatom 134:124, a aktuelni MVP NBA lige Nikola Jokić odigrao je još jednu fenomenalnu utakmicu.

Nikola je meč završio sa 40 postignutih poena (14/21 šut iz igre), 17 skokova i 10 asistencija. Bio je to 23 tripl-dabl Somborca ove sezone i ukupno 99. u NBA karijeri. Zanimljivo, Nagetsi su ostali neporaženi u mečevima u kojima je srpski as ove sezone zabeležio tripl-dabl.

Trener Denvera Majk Meloun opet je govorio o šansama Nikole Jokića da treću uzastopnu sezonu bude MVP

"Ako tražite super atletu da osvoji MVP, on nije vaš kandidat. Ako tražite sjajnog igrača koji utiče na pobedu na svaki mogići način, kojem je tim lider Zapada, onda je on vaš čovek. Iskreno, briga me šta ljudi misle. Znam da je on MVP i njegovi saigrači to znaju i svi navijači ovde u Denveru i kod njegove kuće u Srbiji", rekao je Meloun.

