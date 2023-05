KRENEŠ DA IH UDARAŠ, ONI KUKAJU... ŽALE SE SUDIJAMA! Micov zna kako je igrati protiv Reala, "majstoricu" će OVO odlučiti!

Košarkaši Partizana nisu iskoristili dve "meč lopte" u beogradskoj Areni, pa će u sredu od 21 sat u Madridu protiv Reala pokušati da obezbede plasman na Fajnal for Evrolige.

Majstoricu će odlučiti sitni detalji, bar tako kaže proslavljeni košarkaš Vladimir Micov koji je u bogatoj karijeri igrao mnogo ovakvih mečeva.

On je u razgovoru za Mozzart sport istakao da obe ekipe imaju svoje šanse, pa nam ostaje da vidimo ko će se bolje snaći u prestonici Španije.

- Serija se seli u Madrid, oba tima imaju svoje šanse. Partizan je pokazao da može da igra tamo, Real da može da se uzdigne i vrati. Sada će verovatno ponovo biti bez Deka, važan igrač koji popunjava rotaciju visokih igrača. Videćemo ko će bolje da se snađe u utakmici gde nema prava na grešku. Sada je mala psihološka prednost na strani Reala, s obzirom da su dobili dve u rasprodatoj Areni i da se vraćaju pred svoju publiku, u svoj grad - rekao je Micov za Mozzart Sport.

Nije očekivao Micov da će Partizan povesti sa 2:0 u seriji.

- U Realu sigurno nisu mogli da zamisle da će im Partizan napraviti ono što se desilo. Gledam to i kroz sve što sam prošao u svojoj karijeri, razmišljao sam: 'Okej, 2:0 je za Partizan, to je to', da će se rešiti u Areni. Onda su krenule igrarije i spekulacije da treba Partizan da izgubi treću da bi na Fajnal foru imao ceo tim na raspolaganju za polufinale... Moguće je da je sve to što se provlačilo kroz novine uticalo malo i na psihu i stanje u taboru Partizana.

Otkrio je proslavljeni košarkaš kako je igrati protiv Reala. Tokom karijere, nije voleo da igra protiv njih, pošto su košarkaši španskog kluba neretko kukali, žalili se sudijama i vrlo se iritantno ponašaju.

- Da ti kažem, kroz karijeru nikada nisam voleo da igram protiv Reala. Potrefi se da ih dobijemo, a oni su takvi, ne trpe kontakt što sam uvek mrzeo. Kada kreneš da ih udaraš, oni kukaju, žale se sudijama i nerviraju te. To se desilo u prve dve utakmice, Partizan je to znao da izbalansira i zato je dobio. Onda se u trećoj i četvrtoj utakmici desilo potpuno suprotno, jer Real nije imao šta da izgubi. Desila se ona tuča, kazne su izrečene, shvatili su da moraju da hvataju poslednji voz i ako ne pobede – sezona je katastrofa. Probali su sve i uspeli - kazao je Micov.

Kurir sport