TEŠKO JE POBEDITI PARTIZAN TRI PUTA ZAREDOM! Hanga "spušta loptu" pred majstorice, svestan je koliko Panter znači crno-belima!

Košarkaši Partizana izgubili su sinoć u četvrtoj utakmici plej-ofa Evrolige od madridskog Reala rezultatom 85:78, pa će majstorica odlučiti o tome koja ekipa ide u F4.

Odlučujući meč igra se u sredu u prestonici Španije, pa ćemo tada saznati ko će se plasirati na Fajnal foru u Kaunasu.

Košarkaš Reala, Adam Hanga, svestan je da je teško pobediti Partizan tri puta zaredom.

- Mislim da smo promenili odranu, odigrali smo dosta bolje u ove dve utakmice. Imali smo disciplinu u napadu, generalno, prve dve utakmice smo primili po 100 poena, a danas samo 70. Ovako moramo da igramo. Došli smo da pokušamo da izjednačimo seriju, sada znamo šta nas čeka. Izgubili smo utakmicu, ali znamo da je teško pobediti Partizan tri puta zaredom - kazao je Hanga, i potom se osvrnuo na veliku tragediju koja se dogodila u Beogradu:

- Pa... Pre svega, znam koliko je teška situacija u Srbiji, saučešće i saosećanje ide sa familijama, ali mislim da su svi ljudi pogođeni, čak i mi. Ovakve stvari ne treba da se dešavaju, znam da je ova utakmica bila teška za sve. Nama je teško i ono što se desilo posle druge utakmice, morali smo da se fokusiramo na utakmicu, da se vratimo košarci i da "ohladimo glavu", mislim da smo odradili dobar posao. Važno je da je košarka pobedila.

Svestan je Hanga da će Partizan sa Panterom izgledati mnogo bolje.

- Igrali smo čitave sezone da imamo prednost domaćeg terena, ali smo to ispustili veoma lako. Došli smo da se borimo i vratili smo to, uvek kažem, sledeća utakmica je uvek najteža. Imamo utakmicu u Ligi, igramo protiv Malage koja je osvojila Kup, a onda igramo s Partizanom gde se vraća Panter. Njihov napad će biti drugačiji, moramo to pripremiti, ali se nadam da ćemo s navijačima to prebroditi - rekao je košarkaš Reala.

Kurir sport