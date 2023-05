LEJKERSI SU SE IZ AMBISA VRATILI U IGRU - EVO ŠTA JE JOKIĆ REKAO POSLE BURNE ZAVRŠNICE: Ostin Rivs je tim iz LA doveo nadomak ČUDA

Košarkaši Denvera poveli su sa 1:0 u finalu Zapadne konferencije, pošto su na svom terenu savladali Los Anđeles Lejkerse. Denver je već na polovini prve četvrtine stigao do dvocifrene prednosti, koju je u nastavku povećavao do maksimalnih plus 21 u trećoj deonici.

Lejkersi su uhvatili priključak u finišu meča i trojkom Ostina Rivsa tri minuta i 23 sekunde pre kraja stigli do minus tri (124:121).

I baš taj trenutak je prokomentarisao Nikola Jokić koji je na ovom meču pisao istoriju NBA lige, a i odigrao još jednu sjajnu partiju.

"Znali smo da će se vratiti u jednom trenutku. To je težak tim, a pobeda sa jedan ili 20 razlike u ovo doba godine, nema razlike. Pobeda je pobeda. Imali smo uspone i padove. U prvom poluvremenu smo kontrolisali igru. Kontrolisali smo sve. Tempo igre, odbranu, skok. A u drugom smo sve to izgubili. Lejekri su zaista dobra ekipa, a mi smo u drugom poluvremenu izgubili ono što nas je krasilo u prvom", rekao je Jokić.

Drugi meč se igra u Denveru u noći između četvrtka i petka od 2.30. Plej-of serija se igra na četiri pobede.

(Kurir sport)