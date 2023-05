IVANOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE ZVEZDA ZGAZILA BUDUĆNOST: Trener crveno-belih opleo po KALENDARU i rekao šta ga BRINE!

Košarkaši Crvene zvezde na maestralan način izborili su plasman u finale ABA lige.

Zvezda je bukvalno razbila Budućnost rezultatom 97:56 i ekspresno se plasirala u borbu za trofej.

Trener Crvene zvezde bio je zadovoljan što se njegov tim nijednom nije opuštao uprkos ubedljivom vođstvu

"Sad ću vam reći jednu stvar. Sa tačke gledišta moje ekipe, ne Budućnosti, to trener Budućnosti mora da kaže. Mi smo bez obzira na razliku igrali sve vreme maksimalno koncentrisano i mislim da smo time pokazali respekt prema Budućnosti. Reći ću vam zašto. Ja sam kao igrač igrao najnižu ligu pa sam došao do Evrolige. Imao sam prilike, kad sam igrao te male lige, da igram protiv velikih igrača i onda ti veliki igrači dođu i igraju 30-50 posto. I dobiju nas 40 razlike. Ali ja posle svake takve utakmice nisam mogao da imam poštovanje prema tim igračima. A onda sam igrao protiv pravih igrača, protiv velikih timova, dođe, dobije te 40 razlike - ja zadovoljan. Vidim, poštuje me, bori se, svaka čast. To je naš pristup bio večeras, da pokažemo respekt prema Budućnosti i zato su moji momci igrali sto posto".

Sledi opet pauza za Zvezdu,jer će crveno-beli svoj naredni meč igrati tek nakon što svoje polufinale završe Partizan i Cedevita Olimpija, a nisu ga ni počeli.

"Čudno i nejasno, stvarno... Jer liga koja hoće da bude ozbiljna mora da ima kalendar na početku sezone da se tačno zna kad se, šta igra. Ovde se sve pomera, stvar dogovora očito, valjda tako funkcioniše. Meni je to malo čudno al ajde".

Čini se da pauza za crveno-bele dolazi u lošem trenutku jer je ekipa u velikom naletu.

"Pa ja sam rekao kada imate jednu pauzu, kad nema utakmica kao što smo imali kad smo igrali Evroligu, onda to može da bude pozitivno i negativno. Da se oporave igrači - to je pozitivno, a negativno to je da se izgubi ritam. Mislim da je sad više negativno nego pozitivno. Pokušaćemo ipak da gledamo sa pozitivne strane" , poručio je Ivanović

Kurir sport