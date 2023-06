ZVEZDA PISALA ABA: Gde su sudije iz Srbije?! KOMESAR ZBOG CRVENO-BELIH TRAŽIO ZAŠTITU: Ovo polako ide prema pozivu za javni linč

Da li će i kako se smiriti strasti uoči finalne serije ABA lige u kojoj se sastaju Partizan i Crvena zvezda, teško je bilo kome na ovom svetu trenutno da odgonetne.

Taman kada su liga i klubovi nekako uskladili termine, usledila je problematika oko sudija.

Kako saznaje B92, Zvezda je poslala dopis ABA ligi i komesaru za suđenje Srđanu Dožaiju zbog sudija koje su delegirane za prve tri utakmice.

Arbitri koji su delegirani za prve tri utakmice su:

1. Pukl-Radojković-Nedović (prva utakmica 13.06); 2. Boltauzer-Koljenšić-Petek (druga utakmica 15.06); 3. Javor-Hordov-Kardum (treća utakmica 18.06);

Aktuelnom šampionu Srbije i regiona nije jasan izbor arbitara zbog, kako kažu, "nepobitnih činjenica da su u prošlosti bili oštećeni na nekolicini utakmica na kojima su sudile sudije iz Republike Slovenije (sa čime je i ABA u nekoliko navrata bila saglasna)".

Sa Malog Kalemegdana pitaju zbog čega su ignorisane srpske sudije, posebno što su, izuzev Ilije Beloševića koji je povređen, mnogi izrazili spremnost da sude finalne utakmice.

Zbog ovog dopisa se žalio komesar za suđenje Srđan Dožai. On je uputio pismo Miliji Vojinoviću.

"Izuzetno sam iznenađen i žalostan povodom današenjeg dopisa KK Crvena zvezda i njihovom obraćanju meni kao Komesaru za delegiranje sudija ABA lige u vezi nominiranja sudija za prve tru utakmice finala plej-ofa ABA lige u sezoni 2022/23, pa vas molim da me zaštitite od njihovih netačnih navoda jer ovo je isključivo pritisak na mene kao Komesara za delegiranje sudija i već polako ide prema pozivu za javni linč.

Ne želim da se spuštam na ničiji nivo komunikacije koji nije fer i sportskom tonu, pogotovo ne na način da se u ovoj Ligi broje krvna zrnca, jer se ova naša ABA liga gradila i izgradila na način da se nikad nije gledalo ništa drugo osim kvaliteta.

U svom poslu od prvog dana isključivo se bavim regularnošću ABA lige, takmičenja na način da se najbolje sudije nominiraju (ukoliko su na raspolaganju) i da što bolje odsude svoje utakmice.

Na temelju toga sam i delegirao sudije za prve tri utakmice finalne serije ABA lige plej-ofa, jer mi trenutno od izabranih, boljih nemamo".

Dožai je demantovao navode Crvene zvezde da su srpske sudije bile spremne da sude.

"U vezi sa linkom koji su mi dostavili, ne zanima me šta pišu novine, portali i slično, nego isključivo ono što posedujem, a to su pismeni dopisi četvorice srpskih sudija sa njihovim otkazima i to Belošević, Jovčić, Nikolić i Obrknežević koje vam u ovom “mail-u” dostavljam.

Da ne bi bilo zabune, njihovim otkazima meni se napravio najveći problem kod nominacija jer su mi oni svojim otkazima smanjili broj najboljih sudija, koji su trebalo biti izglasani za utakmice finala plej-ofa ABA.

Za kraj, u svome radu sve što radim i što sam do današnjeg dana radio isključivo je u skladu poštovanja internih akata (bylaws) i Pravilnika o radu sudijskog odeljenja ABA lige", napisao je Dožai.

Podsetimo, Partizan ima prednost domaćem terena u finalnoj seriji, pa će prve dve utakmice biti odigrane u Areni, u utorak 13. i četvrtak 15. juna sa početkom od 20 časova.

Kurir sport