"TU JE BIO DIREKTOR ABA LIGE, SVE JE VIDEO" Obradović zagrmeo zbog HAOSA - evo šta kaže o incidentu koji se dogodio uoči meča!

Košarkaši Crvene zvezde slavili su u trećoj utakmici finalne serije ABA lige, pošto su večeras na svom parketu pobedili Partizan rezultatom 91:78 i tako produžili seriju.

Nakon utakmice, utiske je sumirao trener PartizanaŽeljko Obradović:

- Želim da čestitam ekipi Zvezde na zasluženoj pobedi, odigrali su poslednju četvrtinu bolje od nas, tri četvrtine smo bili egal. Glavni problem je što nismo kontrolisali emocije i imali previše izgubljenih lopti, Zvezda je imala više poseda, 2:1 je u seriji, imamo utakmicu u utorak, pa još jednu kod nas. Sve je u redu, idemo dalje - rekao je Žoc na početku konferencije i potom se osvrnuo na incidente sa početka meča:

- Ne znam da li je palo nešto na teren, ali mnogo je lošije to što se desilo pred početak, igračima nije bilo dozvoljeno da se zagreju, to su neki već viđeni scenariji. Bio je direktor ABA lige, sve je video, to je bilo gore. A to što se tada desilo, nije trebalo da se reaguje na takav način.

Kurir sport