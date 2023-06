"JA SAM TU, AKO ME TO PITATE" Marina Maljković otvorila dušu i govorila o ženskoj košarci u Srbiji - ima nekoliko MOĆNIH saveta!

Košarkašice Srbije pobedile su danas Crnu Goru i tako obezbedile mesto u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

Nakon utakmice, selektorka Srbije Marina Maljković razgovarala je sa novinarima, a jedno od pitanja glasilo je kako tako iskusan trener poput nje može da utiče u razvijanju srpske košarkaške lige.

"Ja sam tu, ako me to pitate. Nikakav problem, ja sam tu. Nisam u NBA, ne znam koliko godina, koliko sam u reprezentaciji. A hoću da idem jednog dana. Želim da idem, nije da nemam poziva. Ali ne, posvetila sam se, stopostotno... Hoću i da odmaram, iskreno rečeno. Ali posvetila sam se reprezentaciji. Dokle god sam ovde selektor ne mogu da idem u Ameriku, što mi jeste želja. Verujte da sam puno puta o tome pričala, videćemo. Apelujem, najozbiljnije, ako mene pitate da li bih ja trebalo da budem tu, da li bih ja bila spremna. Da, spremna sam... Naravno, u velikom sam klubu, osvojili smo Evroligu ove godine, ali nikakav problem, spremna sam da žrtvujem. Sigurna sam da će svi ljudi oko mene da se uklope u tu priču i da uđemo, šta god da je, za boljitak srpske ženske košarke. Jer samo to svi vidimo kao rešenje, trajno. Na kažem da će biti crno, ali ćemo se truditi da napravimo što bolje moguće", rekla je Maljković. i potom dodala:

"To nije priča da se napravi jedan klub gde će Marina Maljković... Ne, tema je da se napravi dobra liga, na pametan način, ne sa velikim brojem klubova da mi tu nešto divljamo. Da se napravi jedan sistem takmičenja, nek je osam klubova, ali neka to ima smisla. Nije bitno ime kluba, ništa nije bitno. Smatram da zemlja Srbija zaslužuje da ima i jaku odbojkašku i jaku košarkašku ligu. Da vratimo publiku na ženski sport, da vratimo porodice na ženski sport, da napunomo Halu sportova, Šumice i tako dalje. Da imamo prelep ambijent. Ženska odbojka i ženska košarka, ako to ne zaslužuje, pa onda ne znam stvarno. I naravno da ću se uvek boriti za to", zaključila je Maljković.

Kurir sport